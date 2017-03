Daniel Patiño: ‘Espero llevar un poquito de Costa Rica a México’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Daniel Patiño Quintana presenta este miércoles 22 un sencillo como solista: Aguacero , que usted puede escuchar en exclusiva en nacion.com.

No es la primera vez que presenta música fuera del grupo Patiño Quintana, pero en esta ocasión el tema es un paso para abrirse campo en la industria mexicana.

La canción fue grabada en Berklee College of Music, en Estados Unidos, en donde Patiño estudió antes de mudarse a la Ciudad de México.

Dicen que la distancia acorta y, por eso, este tema lleva por inspiración Guanacaste y el grupo Malpaís. Él promete que no será la única vez que busque inspiración en su país.

Antes que nada, ¿qué ha pasado con el grupo Patiño Quintana?

Yo me fui a mediados del 2013 y la banda quedó en pausa. No quisimos decidir nada porque lo único que tenemos claro es que nos gusta tocar juntos, pero ahorita varios no estamos en el país. Iosef (Kaver) el bajista se fue a Los Ángeles.

”Nos amamos y queremos que salga algo para tocar juntos, pero no queremos forzar las cosas, no queremos reemplazar a nadie y todos estamos muy esparcidos”.

¿Cómo cambió su proceso de composición después de ir a la universidad?

Patiño Quintana fue mi aprendizaje inicial como músico, pero salirme y separarme de mis compañeros me hizo experimentar con otras cosas.

”Definitivamente, me abrió a muchas posibilidades: a hacer música con un fin, sea audiovisual o sea tratando de hacer un género en específico. Me acercó a distintos procesos creativos y creo que logré salirme de mi molde”.

¿Sintió presión por probar nuevos géneros, estando rodeado de tantos músicos de jazz , rock , etc?

Sí, me pasó por la cabeza. Cuando me fui estaba un poco confundido sobre el norte que iba a tomar. Me pasó por la mente probar otros géneros e incluso escribir en inglés.

”Experimenté y probé, pero al final me di cuenta que hay una esencia honesta que ya no puedo cambiar como artista: yo canto en español, cuento historias; es lo que me sale natural y es lo que más me gusta hacer”.

¿En qué trabaja en este momento?

Estoy en México, trabajando por hacerme una carrera allá. Estoy trabajando en Costa Rica en dos sencillos con un productor colombiano que conocí en Berklee. Quisiera sacar dos discos cortos o un álbum, pero antes me interesa sacar esos sencillos con videos.

Muchos artistas ticos se están volcando a los sencillos, más que a los álbumes...

Creo que es señal de lo que está pasando. Sacar música más a menudo es promocionarse más a menudo. Las plataformas como Spotify y Apple Music tienen un catálogo infinito y los artistas necesitamos encontrar la forma de abrirnos paso.

”Más que adaptarnos, los artistas debemos proponer. Hay una relación simbiótica entre el escucha y el artista y por eso no se vale decir “el público no apoya”; a veces es que el artista no es el que está proponiendo.

”Producir sencillos también facilita trabajar con un presupuesto más bajo, tal vez en un estudio casero, tal vez en algo más complejo, pero siempre con la idea de darse a conocer más rápido”.

¿Formará un grupo en México?

No será un grupo, sino un ensamble que me acompañe en los conciertos. Quiero darme a conocer allá. Es una industria enorme, tiene muchos espacios y una buena plataforma para expandirme a un mercado internacional, pero sin dejar de lado Costa Rica. Le tengo mucho amor a país y quiero hacer lo posible por mantener una relación con mi casa, mi país.

Esta nueva canción que presenta es sobre Costa Rica...

Estando allá (Estados Unidos) afuera tuve que buscar inspiración para componer en momentos y eso hizo que volcara la mirada a Costa Rica, a sus bellezas naturales, pero también a mi familia y amigos. Me encanta poder representar todo eso en mi música y me encanta que personas de otros países se acerquen y me pregunten sobre los lugares que hablo, las palabras que digo, cosas que nosotros como ticos damos por sentados. Espero llevar un poquito de Costa Rica a México.











