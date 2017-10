Cirque du Soleil traerá a Costa Rica su espectáculo sobre Soda Stereo, 'Sép7imo Día - No descansaré'

El Cirque du Soleil anunció mediante un comunicado de prensa que Costa Rica será una de las paradas del espectáculo Sép7imo Día, No descansaré, basado en la música de Soda Stereo.

El martes 17 de octubre, Zeta Bosio y Charly Alberti, miembros sobrevivientes del grupo argentino, se encargarán de dar todos los detalles a la prensa.

Según la invitación a la prensa, la empresa encargada de traer el espectáculo será Primo Entertainment, que anteriormente organizó dos conciertos de Ricardo Arjona en el país, en el 2015.

A la fecha, el espectáculo ha pasado por Argentina, Colombia, Chile y México. Su residencia en este último país finalizará el 23 de diciembre en la Ciudad de México.

La reseña de The New York Times del espectáculo en Buenos Aires, señala Sép7imo Día - No descansaré como "una especie de grandes éxitos animado en alta fidelidad", que incluye unos "35 bailarines, saltimbanquis, acróbatas, cantantes y payasos".

¿Qué se sabe del espectáculo?

Esta será la primera vez que la compañía del Circo del Sol colabore con un grupo latinoamericano, después de haberlo hecho los espectáculos LOVE, inspirado en los Beatles y The Inmortal World Tour, inspirado en Michael Jackson. Como es costumbre, varias de las canciones famosas del grupo elegido son remezcladas.

Zeta Bosio y Charly Alberti se encargaron de esta tarea que quedó plasmada en el álbum SÉPTIMO DIA, disponible en distintas plataformas digitales.

En Argentina, el espectáculo vendió 100.000 boletos en las primeras tres horas de estar a la venta y, en México, la demanda hizo que el espectáculo se mantuviera activo por dos meses.

Soda Stereo realizó una dinámica en su página en Facebook, en la que invitaron a sus más de cinco millones de seguidores a proponer una escena que será parte del espectáculo.

Según la reseña de The New York Times las escenas no tienen una narrativa consistente, sino que es una especie de collage con referencias y memorias de lo que fue el grupo y los orígenes de sus tres miembros.

Esta será la primera vez que un espectáculo del Circo del Sol tenga público de pie. Según puntoticket.com, empresa que vendió los espacios en Chile, los fanáticos podrán sentirse protagonistas del espectáculo e interactuar con los artistas y acróbatas participantes.

Charly Alberti y Zeta Bosio afirmaron que este espectáculo no abre la puerta a un regreso de la banda. "Falta Gustavo (Cerati), falta uno de los tres. No hay más Soda en cuanto a producción de cosas nuevas", declaró Alberti al diario argentino Clarín.