Mi playlist: ¿Qué escuchan los políticos en Costa Rica?

Alguna vez se ha preguntado ¿qué tipo de canciones escucha la persona que podría ser el próximo presidente de Costa Rica? Al fin y al cabo la música es algo que define a una persona.

A pocos meses de que se inicie el grueso de la campaña política, Viva le preguntó a los pretendientes a la silla presidencial cuál es su top 10 de canciones favoritas. Para muchos de los políticos fue un ejercicio difícil seleccionar solo diez de un amplio repertorio.

También le solicitamos al presidente Luis Guillermo Solís que nos compartiera sus piezas preferidas, esas que no pueden faltar en una lista de reproducción de Spotify, iTunes o YouTube.

¿Cuáles son las canciones que emocionan a José María Figueres, Otto Guevara y a Luis Guillermo Solís?

Léalo a continuación:

Lista de políticos por orden alfabético.

Antonio Álvarez Desanti

El candidato por Liberación Nacional confesó haber realizado su lista de canciones junto a su esposa Nuria Marín, ambos disfrutan de intérpretes en inglés como Celine Dion pero también dejaron un espacio para el ídolo de la música plancha, Marco Antonio Solís, mejor conocido como el Buki.

Carlos Alvarado

El exministro de trabajo y candidato por el Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, mostró un repertorio musical alternativo al preferir intérpretes como Pink Floyd con su tema Time del disco The Dark Side of The Moon y Madness de Muse. Alvarado también colocó dos piezas de rock nacional, El barco de José Capmany y Al son del dolor de Gandhi. Sin lugar a dudas el representante del PAC tiene la lista más juvenil.

Natalia Díaz

La diputada del Movimiento Libertario confesó ser fiel seguidora de la música trova. Díaz seleccionó intérpretes como Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, quienes comparten el listado con el legendario líder de la agrupación Queen y Freddie Mercury con su canción, The Great Pretender.

José María Figueres

Desde sus cuarteles de campaña, el ex mandatario y candidato del PLN, José María Figueres, demostró ser un amante de Vangelis al colocar la icónica canción Carruajes de fuego, la banda sonora de la aclamada película del mismo nombre que se estrenó en la década de los ochentas.

Figueres le dejó espacio a piezas criollas como La María de Luis Enrique Mejía Godoy y El himno de Guanacaste, que por cierto no se encuentra en Spotify, pero está disponible en YouTube y la puede disfrutar en el siguiente enlace.

Otto Guevara

El diputado y candidato del Movimiento Libertario disputará por quinta vez la carrera presidencial. El político demostró ser un gran romántico al colocar canciones como Vivir mi vida de Marc Anthony, Si no te hubieras ido de Marco Antonio Solís y Bailando de Enrique Iglesias.

Rodolfo Piza

El líder del Partido Unidad Social Cristiana Rodolfo Piza es un amante de la música trova y del rock clásico en inglés. Piza seleccionó canciones como Cuesta abajo del suramericano Carlos Gardel y Amor de temporada de Héctor Zúñiga. Pero también dejó espacio para unos temazos como The First Cut is the Deepest de Cat Stevens.

Luis Guillermo Solís

El presidente de la República disfruta de la música clásica en sus giras por el país. Pero después de un largo y agitado día, Luis Guillermo disfruta de muchos temas, e incluso confesó que fue un trabajo de mucha meditación seleccionar sus diez favoritas.

Solís presentó una lista variada y de buen gusto con temas como Imagine de John Lennon, Monilia de Walter Ferguson y La gozadera de Marc Anthony.











