En el libro 'Que te vaya mal', Rodrigo Villalobos reflexiona, con humor, sobre las dificultades

El pasado 19 de mayo, Rodrigo Villalobos fue despedido. Lejos de sufrir por no ser más parte de Buen día en Teletica, se puso a trabajar en proyectos personales. Con el espectáculo de stand up comedy No siempre es un buen día, el periodista abordó con humor lo que había vivido. Tres meses después de lo ocurrido, está por presentar su primer libro. Rodrigo continúa sin quejarse, por el contrario agradece "todo lo bueno que le ha pasado este año".

LEA: Despido de Teletica inspiró a Rodrigo Villalobos a crear 'No siempre es un buen día'

"Yo estoy asombrado. No creí que me fueran a pasar tantas cosas buenas. Este año ha sido increíble, ha estado lleno de muchas oportunidades. Quedarme sin trabajo fue una oportunidad porque me permitió cumplir otras metas que no podía cumplir antes. Estoy contento por la expectativa que ha creado el libro, esto es asombroso", dijo Rodrigo Villalobos.

Idea. Cuando la gira del show No siempre es un buen día empezó a promocionarse, de muchas comunidades lo llamaban para que llegara; algunas señoras querían que "el mensaje que daba" se transmitiera a los jóvenes que tenían un panoráma complicado y querían rendirse. Rodrigo aclaraba que su stand up no era motivacional, sino cómico.

Ante las peticiones, él decidió que debía hacer algo al respecto. Aprovechando la propuesta de la editorial ClubdeLibros para que escribiera, el periodista escribió Que te vaya mal (de la mejor forma), libro que, aunque toca los temas con humor, invita a reflexionar sobre la idea "de que debe de irnos bien solo porque así lo deseamos".

"Quise escribir aprovechando la etapa que estaba pasando (despido de Teletica). Lo escribí en un mes. Es un libro de ensayo. Cuando me lanzaron la propuesta de escribir se me ocurrió reflexionar con humor y tocar el tema de las dificultades, de cuando uno lo intenta y no funciona. Que te vaya mal (de la mejor forma) se llama así porque es una especie de crítica acerca de tanto pensamiento positivo infantil", dijo.

Consultado sobre si no considera apresurado escribir un libro en un mes, Villalobos, de 32 años, asegura que no.

"Soy muy autoexigente, a veces ese es mi talón de Aquiles. Escribí muchas cosas y tuve que quitar algunas. Creo que es un buen libro porque es honesto. No le digo a nadie cómo triunfar, ni les doy claves ni reglas, yo simplemente hablo de cómo me han costado algunas cosas y de qué he aprendido en los procesos. Sé que hay temas en los que tal vez el lector no esté de acuerdo conmigo y eso me encantaría. El lector podrá encontrar su propia ruta", dijo.

Que te vaya mal (de la mejor forma) podrá adquirirse en el puesto número 5 del ClubdeLibros, durante la Feria Internacional del Libro –que se realizará del 25 de agosto al 3 de setiembre–. Villalobos compartirá con todos los interesados en comprar su primer manuscrito los días 27 de agosto y 2 de setiembre.

El costo de Que te vaya mal (de la mejor forma) será de ¢7.000.