Fiesta del Día del Libro inició con un homenaje a Carmen Naranjo

Niños "liberaron" 150 libros donados

Parque Nacional

La voz de la escritora Carmen Naranjo es de esas que no deben olvidarse. Este año se cumple un lustro de su muerte, pero sus letras y memoria continúan en el recuerdo del colectivo costarricense. Este viernes se celebró el Día del Libro y Derechos de Autor (la fecha exacta de la celebración es el 23) y la obra de Carmen Naranjo fue la dedicada.

El propósito principal de este homenaje es preservar su prominente y crítica obra, y darla a conocer a las futuras generaciones.

Con una lectura al aire libre de algunos de sus cuentos y poesías, dio inicio la celebración oficial del Día del Libro, en la explanada frente a la Biblioteca Nacional, en San José, a las 8 a. m.

La iniciativa fue propuesta por Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional y de la Fundación Carmen Naranjo. El Ministerio de Cultura respaldó la idea.

"A doña Carmen le debemos muchas cosas en el país. Es de las figuras que sembraron el tipo de institucionalidad que tenemos. Ella nos lega una obra literaria que, además, ha sido referente para las mujeres en el espacio de la lectura y la intelectualidad y pues, justamente, ella decidió dejar su legado intelectual, literario y físico a la Fundación Carmen Naranjo que hace realidad su voluntad: seguir aportando a la formación de las generaciones jóvenes a su desarrollo personal y al talento", dijo Silvie Durán, ministra de Cultura.

Virginia Berloz, presidenta de la Fundación Carmen Naranjo, comentó que este homenaje da pie para "reinsertar la palabra tan significativa en la memoria en general y en el de las nuevas generaciones en particular, que son las que tienen menor conocimiento de la escritora. Buscamos que se vuelva a leer a Carmen Naranjo", mencionó.

Como parte de esta celebración, se inauguró en la Biblioteca Nacional la exposición Memoria viva Carmen Naranjo este viernes, a las 2 p. m. La muestra incluye todas las obras de la destacada poeta, novelista, cuentista y ensayista. Este material estará disponible en el recinto y, además, en una versión digital en el portal del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). En la exposición física podrán apreciarse las pinturas que realizaron un grupo de niños del Taller Arte Amigo, que pertenece a la Fundación Camaleonart.

Libros para todos. Como todas las mañanas, Marco Antonio Rivas llegó a sentarse a una banca del Parque Nacional. La brisa y los árboles lo hacen reflexionar y disfrutar más de la lectura de los periódicos nacionales.

Este 21 de abril fue especial para este operario de soldadura, pues uno de los cinco niños –de la Escuela Buenaventura Corrales– que liberaban libros lo sorprendieron con un ejemplar.

"Me encanta la lectura, principalmente la nacional; así uno se da cuenta de los buenos escritores y de la herencia que tenemos como sociedad. Me acabo de enterar del homenaje que realizaron a Carmen Naranjo, la recuerdo como muy buena escritora", mencionó.

Josué Calderón fue uno de los niños "liberadores". Su expresión corporal revelaba que su alegría estaba al tope. Este viernes se salió del salón de clases para ir a compartir con desconocidos lo que para él equivale a un tesoro.

"Esta es mi segunda vez liberando libros. Me gusta hacerlo porque la gente que está afuera tiene la libertad de leer los libros que encuentra en una banca o entre un árbol. Siempre me gusta que me tomen en cuenta para estas actividades. Yo leo mucho, estoy en un club de lectura y mi libro favorito es el Diario de Greg", contó el estudiante de 11 años.

Los estudiantes de la Escuela Buenaventura Corrales junto con los pequeños del coro de la Escuela Oratorio Sor María Romero –que estuvieron presentes en el homenaje a Carmen Naranjo– distribuyeron libros en los Parques Nacional, España, Morazán y el Jardín de Paz.

En total se liberaron 150 libros donados por Librería Lehmann y la Editorial Costa Rica.

Actividades del Día del Libro. Para celebrar este importante día habrá actividades en distintos lugares del país.

San Rafael Abajo de Desamparados: este fin de semana toda la familia podrá disfrutar de stands, talleres, recitales y exposiciones de corte literario en el Mall Zona Centro. Las actividades gratuitas se realizarán desde las 11:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Biblioteca Pública de Grecia: el domingo 23 de abril el cuentacuentos alajuelense, Rodolfo González, ofrecerá el espectáculo De piratas, sueños... y algo de historia patria.

Biblioteca Pública de Palmares: el 23 de abril, a partir de las 2 p. m., en el parque de Zaragoza, habrá una recuperación de espacios públicos en el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.

Universidad de Costa Rica: el 24 de abril, a las 2 p. m., en el patio de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR en San Pedro, tendrá lugar el conversatorio Lectura, escritura y edición en la práctica artística, con la participación de Adrián Flores, Sergio Rojas, Xiomara Zúñiga y Daniel Soto.