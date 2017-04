Español Ray Loriga gana Premio Alfaguara de novela 2017 por 'Rendición'

Este miércoles, el Grupo Editorial Penguin Random House anunció al ganador del Premio Alfaguara de novela durante una breve ceremonia. La presidenta del jurado, la mexicana Elena Poniatowska, anunció al español Ray Loriga como el ganador de la vigésima edición del premio de literatura por su novela Rendición.

Poniatowska leyó el fallo del jurado en el que se describe al texto como "una párabola de nuestras sociedades expuesta a la mirada y juicio de todos sin caer en moralismos". Entre otros atributos, el jurado elogió la voz narradora del texto de Loriga como sencilla y reflexiva.

"Me dan un premio y no cualquier premio, (me dan) este premio en su 20° aniversario. Esos 20 años son mucho tiempo. Me lo dan el año que he cumplido 50 años, 25 años desde mi primera publicación. Como decía mi abuela, me gusta morir con números redondos", bromeó Loriga, quien recibirá como parte del reconocimiento $175.000.

Al ganador se le conoce por su trabajo literario y cinematográfico. Loriga trabajó junto al director Pedro Almodóvar en la escritura del guion de su película Carne trémula (1997) y dirigió la película Teresa: el cuerpo de Cristo (2007). Su última novela, Za Za, emperador de Ibiza, fue publicada con Alfaguara en 2014.

Loriga admitió, durante su participación en la ceremonia, que la voz narradora de Rendición recibió influencias del escritor mexicano Juan Rulfo.

"Todo lo medianamente inteligente de mi libro lo vi de alguna manera en la sombra de Juan Rulfo", aseguró Loriga. "Quería hablar sobre quiénes somos cuando nos cambian la circunstancias. ¿Quiénes somos de verdad? Es la pregunta que yo me hago en el libro", describió sobre la motivación de su obra.

La vigésima edición del premio contó como jurado con el escritor y crítico Marcos Giralt Torrente, los otrora ganadores del premio, el argentino Andrés Neuman, el peruano Santiago Roncagliolo y Poniatowska; la escritora argentina Samanta Schweblin, la librera española Eva Cosculluela, el escritor y fundador del premio Juan Cruz y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (sin voto en la decisión del jurado).

Este año fue la primera vez que la editorial Alfaguara anució al jurado antes de la ceremonia de anuncio de su premio.

Para el concurso, la editorial Alfaguara recibió 665 manuscritos; 305 de ellos fueron enviados desde España, 107 desde Argentina, 91 desde México, 50 de Colombia, 48 de Estados Unidos y una minoría desde Chile, Perú y Uruguay.

Cambios en el premio del 2018

Antes de la ceremonia, la directora de Penguin Random House, Elena Gómez, anunció la apertura de la recepción de obras para el premio 2018.

Gómez anunció modificaciones en el calendario para el próximo Premio Alfaguara de Novela. La recepción de manuscritos finalizará el 1° de noviembre y el fallo del jurado se entregará a finales de enero del 2018.

Para esa próxima edición, Gómez también afirmó que negociaron una alianza con Prisa Radio para adaptar la novela ganadora al formato de podcast.











