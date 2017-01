Carolina Rodríguez llevó vestido de ¢7 millones a Miss Universo

San José (Redacción)

La Miss Costa Rica 2016 Carolina Rodríguez, quien ha dado de qué hablar a los medios filipinos durante su participación previa a la final de Miss Universo, desea seguir brillando, por esa razón llevó en sus maletas un diseño muy especial para lograrlo.

LEA: 500 flores hechas con latas de cerveza adornan el traje de fantasía de Miss Costa Rica

Se trata de un vestido que el diseñador Rob Chamaeleo diseñó a petición de Rodríguez, y el cual le cedió a modo de préstamo para su viaje a Filipinas, sede de Miss Universo. La valiosa prenda será exhibida posteriormente en un museo de la marca Chamaeleo.

Aún no es conocido si Carolina usará este diseño como su vestido de gala en la presentación ante los jueces del certamen universal, sin embargo, ella le mencionó a Chamaeleo que lo quería usar "en una de las noches más importantes" del concurso.

El diseño tiene un valor estimado de ¢7 millones entre materiales y la mano de obra. Para confeccionarlo trabajaron seis personas durante cuatro meses. Para la elaboración de la elegante prenda se utilizó vinil termoadhesivo gamuzado y miles de cristales de Swarovski bordados. Del mismo textil se hicieron cortes con un bisturí que se sobrepusieron sobre el diseño con calor, según explicó el diseñador.

"Carolina me dijo que quería ir más osada, que quería ser una miss sin dejar de lado la parte de moda. Eso me pareció muy bien. Ella con su identidad propia no descarta la moda. Traté de buscar un punto intermedio entre reina de belleza y que más reina que una princesa Disney. Me basé en la princesa Cenicienta, principalmente en su perseverancia para llegar a lo que es", explicó Chamaeleo, quien diseña para una Miss por primera vez.

Majestuosidad. Sobre el diseño, Chamaeleo mencionó que si bien está basado en Cenicienta se procuró "hacer una reinterpretación".

LE PUEDE INTERESAR: Miss Universo: ¡Nuevas favoritas destronan a las 'misses' tradicionales!

"Tratamos de que ella se viera majestuosa, que ella no perdiera ese lado de reina, sentimos que la Cenicienta sí tiene un vestido pasado de moda, por eso este es una reinterpretación. El cuello da una parte majestuosa y de mucho imperio, el cuello actúa como corona, queríamos que se viera imponente, hermosa y sexy", detalló.

Junto al vestido, Rodríguez llevó un par de aretes de la diseñadora Julieta Odio trabajados en plata y con incrustaciones de cristales de Swarovski.

LEA TAMBIÉN: Miss Universo: las participantes latinas más populares en Instagram

Este próximo sábado 28 (a las 7:30 a. m. hora de Costa Rica) será la presentación de las 86 candidatas en traje de noche y bikini ante el jurado, este será el preámbulo para la gran final que se llevará a cabo en Manila, Filipinas, el domingo 29.











Comparta este artículo Entretenimiento Carolina Rodríguez llevó vestido de ¢7 millones a Miss Universo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Carolina Rodríguez llevó vestido de ¢7 millones a Miss Universo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.