12 participantes disputarán la corona del Mrs. Universe Costa Rica

Fueron presentadas a la prensa el pasado 25 de abril

Empresarias y profesionales en diferentes disciplinas son las aspirantes a coronarse como Mrs. Universe Costa Rica. El pasado 25 de abril se reveló el nombre de las doce candidatas.

Johanna García, Mrs Universe 2016 y socia de la Miss Costa Rica 2008, María Teresa Rodríguez (dueña de la franquicia), manifestó su emoción al ver que este año creció el número de interesadas para convertirse en la señora ganadora.

Este año, el certamen permitió que participaran mujeres sin importar su estado civíl; lo importante es que fueran madres, profesionales, estudiantes y/o amas de casa, y que estuvieran involucradas con causas sociales. Inicialmente el perfil ideal eran señoras casadas con familia y con su propia carrera profesional.

Las participantes tienen entre uno y tres hijos, y según García, –quien el año anterior entró en el top 7 Mrs. Universe que se realizó en Guangzhou, China– las aspirantes son mujeres "hermosas y muy comprometidas".

"Las 12 señoras están preciosas, ellas me han demostrado que son mujeres que quieren ser reinas, tal vez lo que no pudieron cumplir anteriormente lo están buscando ahora. Ellas tienen mucho esfuerzo, caminan en tacones muchas horas de domingo a domingo, sé que ensayan en la casa. Ellas están dando alma vida y corazón para el concurso y les he tomado un cariño enorme a todas ellas", explicó la socia de la franquicia.

La ganadora del Mrs. Universe 2017 se conocerá en las próximas semanas; posteriormente viajaría a Sudáfrica a representar el país.

Candidatas

Diana Balarezzo, 27 años, dos hijos, Ingeniera industrial, San José.

Zaida vargas, es vecina de San José, tiene 37 años tiene dos hijas. Zaida es esteticista y estudiante de micropigmentacion y microblanding.

Fressia Arias: con 34 años, la vecina de Guanacaste tiene tres hijos, y es empresaria hotelera.

Natalia Fajardo: la vecina de San José, es madre de dos hijos y se dedica a la administración. Tiene. 34 años.

Argery Muñoz, es una odontóloga de 34 años. La vecina de Alajuela tiene dos hijas.

Priscilla Cortés, de 32 años es docente de preescolar. La vecina de Limón es madre de dos niñas.

Mery cordero, es Licenciada en finanzas y es madre de un niño. La vecina de Alajuela tiene 29 años.

Ana Catalina Ramirez, de 34 años es Administradora de empresas. La alajuelense tiene dos hijos.

A sus 25 años, María Jesús Solera es Trabajadora social y madre de dos hijos. Es vecina de Alajuela.

Candy Guerrero, de 37 años es Corredora de seguros. La vecina de Alajuela tiene un hijo.

Charlyn López, de 26 años es ama de casa y estudiante. Es vecina de Alajuela y madre de dos niños.

Ingrid Solís, de 32 años es enfermera. Reside en San José y es mamá de tres niños.











