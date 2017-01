Miss República Dominicana irá a Miss Universo gracias a donaciones de cibernautas

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José, (Redacción)

La dominicana Rosalba Abreu García (Sal García) de 24 años no tenía los medios económicos para viajar junto a sus asesores a Filipinas para representar a su país en el Miss Universo. Como sus ganas por cumplir un sueño no se pueden cuantificar, ella tomó la iniciativa de solicitar a través de la plataforma giveforward.com los $10.000 necesarios para alcanzarlo.

La bondad de los usuarios de Internet provocó que a la fecha sume $9.538 de los $10.000 solicitados.

La oriunda del municipio de Maimón en Bonao, República Dominicana, describió en la petición de ayuda que ella es "nacida en una familia humilde, sin extraordinarios recursos, pero de grandes valores y muchos sueños".

En la solicitud la joven de 24 años detalla que al ganar fue "victima del mas grande, cruel y amargo bullying en la historia en mi país" y que aunado a esto no cuenta con apoyo de la empresa privada ni "del gobierno".

La joven mencionó en el texto que la directora de la organización del Miss República Dominicana ha hecho todo lo "humanamente posible" para lograr asistir al certamen de belleza más importante a nivel mundial, pero que todavía faltaban cosas.

"No me da vergüenza solicitar el apoyo, ni por mí, ni por mi país el cual nunca ha faltado en 60 años y esta ocasión, sé que no será la primera vez", escribió.

Respaldo. Su antecesora, la Miss República Dominicana 2015, Clarissa Molina, quien estuvo en el top 10 del Miss Universo 2015 no se quedó de brazos cruzados al conocer la situación. Mediante redes sociales Molina motivó a sus seguidores a apoyar a su coterránea.

A cinco días de la petición, Sal García está a menos de $500 de cumplir su sueño.