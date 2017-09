Madonna tiene problemas convenciendo a FedEx de que en verdad es Madonna

Madonna, quien ha reinventado su imagen en distintas ocasiones durante su carrera, está teniendo dificultades probándole a la empresa de paquetería FedEx que ella es en verdad Madonna, la ciudadana.

La reina del pop publicó la mañana del 5 de setiembre una foto en su Twitter luciendo decepcionada. "Cuando llevas una semana discutiendo que en verdad eres Madonna y ellos aún no te entregan el paquete #bitchplease", escribió la diva, señalando la ironía y su descontento.

When you've been arguing with fed-ex all week that you really are Madonna and they still won't release your package. 🙄!#bitchpleasepic.twitter.com/UQdms69w49