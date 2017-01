La familia ingresó al país el jueves 26

El famoso clan no cambia su estilo de vida por nada; videos en Snapchat de las chicas lo demuestran

Kylie Jenner, de 19 años, y fiel usuaria de la red social Snapchat, subió esta mañana varios videos en donde muestra el espacioso cuarto de hotel en el que está hospedada junto a su familia en Costa Rica. También aprovechó para mostrarle a los fans su esbelta figura en un pequeño top gris.

Esta es la primera visita que las Kardashian realizan a nuestro país. Además, su estadía quedará registrada en su reality show Keeping up with the Kardashians.

Al país ingresaron Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian junto a su pareja Scott Disick y sus hijos Mason, Penélope y Reing; Kim Kardashian y sus dos hijos, North y Saint West y Kris Jenner y su novio Corey Gamble. Kanye West, esposo de Kim, no ingresó al país.

En otras fotos que subió Kourtney, se la ve contenta junto a su pareja y sus hijos. Al parecer, optaron por viajar en helicóptero para trasladarse a algún sitio turistico.

La otra hermana, la más excéntrica de todas, Khloe ha utilizado también Snapchat para demostrar como a pesar de estar en vacaciones y descansando, no ha dejado de lado su rutina de ejercicios.

Khloe compartió varios videos donde estaba ejercitándose en el gimnasio del hotel. Después de luchar por años con su peso, Khloe ha optado por un reto personal al cual llama en sus redes sociales #revengebody.

Con este hashtag, la Kardashian comparte el proceso físico y emocional que realiza para cuidar su figura; y además acepta que este nuevo estilo de vida tan saludable le ha permitido superar su divorcio de 2014 del jugador de básquetbol Lamar Odom.











Entretenimiento Las Kardashian se ejercitan y disfrutan a gusto en Costa Rica