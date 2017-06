Jalé Berahimi será mariscal de la Marcha de la Diversidad 2017

Jalé Berahimi desfilará como mariscal de la octava edición de la Marcha de la Diversidad, el domingo 25 de junio a partir del mediodía. Berahimi es parte de las personalidades que encabezarán el pintoresco desfile, que pretende visibilizar y reclamar los derechos de la población LGBTI (Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).

Javier Umaña, de la Fundación Marcha de la Diversidad (encargada de organizar la caminata), afirmó que la periodista y presentadora de televisión fue seleccionada para representar en la actividad al sector 'farándula'.

"Es bien sabido que ella es una mujer sin tapujos, y tanto en redes sociales como en otros medios Jalé ha sido clara en que a la población LGBTI se le han pisoteado sus derechos, por eso la elegimos como estandarte de una comunidad a la que apoya y en la que tiene muchísimos amigos", destacó Umaña.

El vocero de la Fundación Marcha de la Diversidad destacó que, para la organización, es trascendental mostrar más masivamente la postura de las personalidades públicas en materia de derechos de la comunidad sexualmente diversa.

"A Berahimi la hemos visto en clubes compartiendo con la comunidad y para nosotros es importante evidenciar y dejar clara la posición de las figuras públicas y de los famosos respecto al tema de derechos humanos y demás", enfatizó Javier Umaña.

Bajo esa premisa, en ediciones de ese desfile han participado como abanderados de la causa LGBTI la actriz Rocío Carranza, la presentadora de televisión Maureen Salguero y los periodistas Marcelo Castro y Pilar Cisneros, entre otros.

Halagada. Jalé Berahimi destacó que la designación de mariscal representa un halago de parte de una población con la que simpatiza, admira y en la que tiene grandes amigos.

"Me puso muy contenta (ser elegida mariscal). Para nadie es un secreto que es una comunidad a la que apoyo cien por ciento. Tengo muchísimos amigos gais y me parecen personas muy transparentes, únicas y directas. Estoy feliz y complacida de poderlos acompañar ese día. Es un lujo para mí porque es una población bastante difícil de consentir y que me hayan tomado en cuenta, es todo un halago", comentó Berahimi a Viva.

La morena, de 31 años de edad, dijo que será la primera vez que participe en la marcha, pues las ediciones anteriores por cuestiones de su agenda personal no ha podido asistir.

"Iré cómoda porque sé que es una caminada impresionante, con la mejor actitud y con una sonrisota", subrayó la expresentadora de Intrusos de la farándulade Repretel y actual figura de Teletica.

Sobre las palabras que dedicará en tarima una vez que finalice el llamativo desfile, puntualizó: "Al estar en el medio tengo mayores posibilidades de transmitir un mensaje que le llegue a mucha gente, ya sea porque te siguen en redes sociales, porque te ven en un periódico o por el programa en el que estoy (Tu cara me suena), esa exposición es la que se debe aprovechar para hacer llegar mensajes positivos y que traten de hacer conciencia en la gente. Uno no está en la pantalla solo para hacer reír o para leer un guion, sino para llevar un mensaje de que todos somos iguales. Ese será mi punto ese día: que la gente sepa que todos somos iguales y que no hay razón ni espacios para señalamientos".

Destacó que el día de la caminata, se acompañará por muchos de sus amigos.

Otros dedicados. Jalé Berahimi será una de los cinco dedicados que tendrá la Marcha de la Diversidad.

Javier Umaña confirmó que además de la morena los otros elegidos son la ministra de Justicia Cecilia Sánchez y el viceministro de esa cartera Marco Feoli, y las esposas Jazmín Elizondo Arias y Laura Flórez-Estrada (casadas legalmente en Costa Rica desde 27 de octubre del 2015).

"La ministra y el viceministro de Justicia son los mariscales del sector política. Ellos se escogieron por las labores que han hecho en favor de los derechos humanos de los privados y privadas de libertad sexualmente diversos. Los trans ahora ahora tienen más beneficios en los centros penitenciarios", justificó Umaña.

Al grupo de dedicados se les entregará la cinta de mariscales el martes 20 de junio en el Hotel Barceló San José Palacio en el marco de los Pride Awards 2017.

La caminata será cinco días después y recorrerá entre comparsas, carrozas, música, shows de transformismo y vistosos atuendos desde el paseo Colón hasta la plaza de la Garantías Sociales, detrás del edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social.