Jalé Berahimi: 'Ahorita estoy siendo 'influencer' al 100%'

Desde julio Jalé Berahimi no aparecen en la pantalla chica. Con el final de la tercera edición de Tu cara me suena culminó la relación laboral entre la comunicadora y Teletica, según contó Berahimi. En ese programa de imitaciones ella era la encargada de presentar las sección del detrás de cámaras.

Jalé confirmó a Viva que, por ahora, no está ligada a ningún canal de televisión ni a trabajos en medios de comunicación. En este momento está enfocada fuerte en sus proyectos personales.

"Sigo muy metida trabajando con mi marca de trajes de baño Jale Swimwear. Estoy metida con mi colección que tiene que salir en noviembre. La marca está posicionada, y yo estoy feliz y agradecida con Dios, el trabajo no ha faltado", aseveró.

Si bien, Berahimi no aprece en la pantalla chica, su presencia en redes sociales es constante.

"También estoy trabajando personalmente con mis redes con diferentes marcas. Estoy muy involucrada con mercadeo y publicidad; doy asesorias a diferentes marcas en temas de redes sociales. Me va muy bien, podría decir que ahorita estoy siendo influencer al 100%. Se viene diciembre, todo está de locos, trato de dar la mejor atención a mis clientes ", aseguró Berahimi.

Actualmente, Jalé Berahimi es seguida por más de 233.000 personas en Instagram, cerca de 92.000 en Facebook, 96.000 en Twitter y casi 26.000 en la página deJale Swimwearen Facebook.

¿Y la televisión? Jalé, quien está por primera vez lejos de la tevé tras ocho años de permanencia continua, contó que se siente "bien" en esta etapa.

"Evidentemente yo le agradezco a la tele porque hoy en día la gente me reconoce por la participación en Repretel y Teletica", dijo. Berahimi reveló que, de momento, no tiene ningún ofrecimiento para ser parte del elenco de fin de año de alguna televisora. "Si existiera un proyecto llamativo me gustaría analizarlo, pero por el momento, no tengo nada entre manos", reveló.

Berahimi participó en el desaparecido programa de Repretel, Intrusos, desde el 2009 y hasta el 1 de julio del 2016 cuando presentó la renuncia para "dedicarse a proyectos personales", según contó en ese momento. En el espacio de notas de farádula fungió como periodista y presentadora.

El 24 de julio, Teletica anunció que la comunicadora de 32 años, sería parte del elenco de la tercera temporada de Dancing with the Stars. Tras su paso por el formato de ballroom, Berahimi fue una de las fichas con las que ese canal contó para las transmisiones de los festejos de fin de año. Siempre vinculada al 7, se unió al equipo de Tu cara me suena en marzo y hasta julio pasado.

