‘Rápido y furioso 8’ se mantiene a la cabeza de la taquilla

En Canadá y Estados Unidos

La octava entrega de la multimillonaria franquicia de Rápido y furioso se mantiene dominando la taquilla norteamericana por segunda semana consecutiva.

Durante este fin de semana, la cinta dirigida por el actor, productor y director estadounidense F. Gary Gray recaudó $38,7 millones en Estados Unidos y Canadá y $163,5 millones desde su estreno.

La esperada cinta, protagonizada por reconocidas figuras como Vin Diesel, Dwayne Johnson y Michelle Rodríguez obtuvo números de recaudación históricos durante su debut.

The Fate of the Furious ( Rápidos y furiosos 8 ) obtuvo $98,8 millones en Estados Unidos y Canadá el fin de semana de su estreno, según la consultora Exhibitor Relations. En China, alcanzó $190 millones, obteniendo el debut más exitoso que haya tenido alguna película en el país.

“En el mercado internacional esta superproducción, de un presupuesto estimado de $250 millones, consiguió la cifra récord de $433,2 millones en tres días la semana pasada, más que Jurassic World (2015), que tenía hasta ahora el récord de mejor estreno de América del Norte”, publicó este domingo la AFP.

Se prevé que la saga continúe con dos entregas más en el 2019 y en el 2021.

“Da a los aficionados de la franquicia exactamente lo que quieren, siempre que puedan abandonar la lógica tan fácilmente como lo hacen la película”, escribió Stephanie Merry en una crítica para el Washington Post.

“Si esta saga en los últimos 16 años nos ha enseñado algo es que justo cuando uno piensa que está a punto de quedarse sin gasolina, se equipa con un sistema de inyección de combustible aún más elaborado”, dijo Owen Gleiberman para Variety.

La película Baby Boss , de los estudios Dreamworks, quedó relegada a la segunda posición en su cuarta semana. Recaudó $12,7 millones y $136,9 millones en total.

El tercer lugar se lo llevó la cinta protagonizada por Emma Watson, La bella y la bestia, nueva versión de Disney. Vendió en entradas al cine $9,9 millones en tres días y $471 millones en sus seis semanas de proyección.