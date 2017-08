‘Paterson’, un poeta amante de la vida, llega a cines de Costa Rica

Todos los días son el mismo para Paterson, quien vive en Paterson, Nueva Jersey. Muy temprano en la mañana, se despierta para llegar a su trabajo de chofer de bus. Maneja a través de la ciudad, mientras escucha las conversaciones de sus variopintos pasajeros. Entre viajes, escribe versos de sus poemas en un cuadernillo. Su vida respira con el ritmo de la poesía.

Adam Driver interpreta a nuestro poeta soñador en la película Paterson (2016), con un tono lejos del agresivo Kylo Ren que lo hizo superestrella en Star Wars: The Force Awakens y más cálido en que en la serie Girls ).

La película es la más reciente fantasía del eterno rebelde del cine estadounidense, Jim Jarmusch. Es el estreno de este jueves 24 de agosto de la distribuidora de cine independiente Pacífica Grey, especializada en traer al país filmes de espíritu inquieto y colores distintos. La cinta se podrá ver en cuatro salas: Cine Magaly, Nova Cinemas VIp, Cinemark Multiplaza Escazú y Cinépolis Terramall.

Paterson es de ese tipo de películas que artistas y soñadores de todo el mundo saben de antemano que es para ellos, desde que se estrenó en el Festival de Cannes del 2016, en competencia por la Palma de Oro.

Su poesía visual y dramática, lejos de la pretensión o el hermetismo, exalta la belleza de la vida cotidiana, los versos naturales que surgen de las conversaciones de pasajeros de bus, de los paseos de Marvin, un bulldog tierno y molesto (interpretado por Nellie, que ganó un premio en Cannes)... y de las noches comunes en una ciudad cualquiera al noreste de Estados Unidos.

Versos. “Estoy trabajando en un poema para ti”, le dice Paterson a su esposa, Laura (Golshifteh Farahani, estrella iraní de filmes de Abbas Kiarostami y Asghar Farhadi). “¿Un poema de amor?”, le pregunta ella, con una sonrisa enternecida. “Sí”, responde él, “supongo que si es para ti, es un poema de amor”.

Ese es el tono de Paterson : alegría con los bordes suaves, pasión con silenciador, cotidianidad revestida de la calidez del cariño por las letras.

“Es una película que nos impresionó muchísimo por lo que logra decir desde la sencillez”, explica Marcelo Quesada, de la distribuidora Pacífica Grey. “ Te cuenta la historia de un chofer de bus con una pasión por la poesía sin que eso se convierta en algo pretencioso, sino algo cotidiano, del día a día. Si tratás de hilar una historia, va de todo y va de nada. Va de la cotidianidad más pura y en esa sencillez, este director logra hablarte de un montón de cosas desde una perspectiva muy humana”.

Jim Jarmusch tiene un toque especial para extraer esa potencia de sus historias, usualmente tan raras como para que uno espere pirotecnia y tan humanas como para que uno las lea desde lo más íntimo. Así ocurre, por ejemplo, con el amante frustrado que es Bill Murray en Broken Flowers (2005), o en las conversaciones agridulces de Coffee and Cigarettes (2004).

Hay humor siempre, y también un tono de anarquía: sus personajes sufren, pero la amargura rara vez los contamina, así sean vampiros condenados, como en Only Lovers Left Alive (2015). “Siempre hemos sido seguidores absolutos del cine de Jim Jarmusch pero también de su forma de ser, este personaje icónico que podrá tener 100 años y siempre será independiente e irreverente”, dice Quesada.

“Es uno de los directores que nos hizo enamorarnos del cine diferente. Nos acercó a esta noción de que se pueden hacer cosas pequeñas y sencillas que de todos modos pueden ser muy interesantes”, agrega.

La crítica apreció esa sencillez en Paterson , considerada en varias listas internacionales como una de las mejores películas del 2016. “Le pasan cosas a Paterson: tiene un viernes y un sábado duros, aunque un domingo mejor, pero Jarmusch no convierte los problemas en drama. La vida es suficiente”, escribió Manohla Dargis en su crítica para The New York Times .

El influyente poeta estadounidense William Carlos Williams celebró al hombre común de Paterson, Nueva Jersey –y de todas partes–, en un extenso poema (1946-1958). En ella, un hombre de clase trabajadora es una metáfora de la ciudad y viceversa. La vida lo escribe.

Jarmusch encontró en Adam Driver un rostro idóneo para transmitir esa compenetración de vida cotidiana y poesía, de ciudad vibrante aún en el rudo paisaje del Estados Unidos después de la caída de la industria. Como dijo el director a Time : “(Adam) quiere ser creíble. Él quiere reaccionar, no quiere ‘actuar’. Amo eso”.

