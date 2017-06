La Mujer Maravilla seduce a las ticas

Ser independiente, fuerte y capaz de romper cualquier esquema social: es por eso que la Mujer Maravilla es uno de los personajes más queridos por las mujeres costarricenses.

“Es un ícono del movimiento feminista”, opinó Stephanie Rojas, quien es una de las líderes del grupo de Facebook Mujer Maravilla CR .

Aunque en el país existen pocos grupos de fans dedicadas a la princesa amazona de DC Comics, las organizaciones tienen muy claro porqué siguen a la poderosa integrante del Salón de la Justicia.

“De niña yo vi la serie de Lynda Carter (quien protagonizó la producción estadounidense de 1975 a 1979, repetida continuamente alrededor del mundo) y me sentí muy afín, no solo porque el personaje es una mujer, sino porque demuestra que podemos hacer el mismo trabajo que los hombres”, añadió Rojas, quien colecciona figuras y cómics de la superheroína.

Para Rojas, ver el largometraje de la Mujer Maravilla en los cines ticos es un sueño muy esperado por ella y sus compañeras.

“Tengo muchas ansias por verla porque he escuchado que es muy buena. Lo único que me deja pensando es que no sé cuán fidedigna será la historia con respecto a la Mujer Maravilla de las historietas originales”, agregó la fan.

Rojas asegura que “Mujer Maravilla CR” tiene más de 800 seguidores y de ellos solo uno es hombre. El dato pone en evidencia que, al menos en Costa Rica, la Mujer Maravilla es guerrera preferida por mujeres.

“El muchacho es de Puntarenas y, bueno, de hecho, él es más fan de Lynda Carter que de otra cosa”, finalizó.

Con el traje puesto. Vestir como la Mujer Maravilla es es todo un privilegio. Al menos así lo es para Namaryn , una cosplayer costarricense que tiene a la heroína de DC Comics entre sus personajes consentidos.

“Yo la aprendí a querer desde que era niña, cuando veía la Liga de la Justicia en el canal Warner”, explicó Namaryn.

“A mí me encanta porque ella es una amazona que lucha, es independiente y valerosa. Es muy diferente de las demás. En el universo de los superhéroes por lo general los hombres son los fuertes, pero ella destaca en ese sentido”, agregó.

Ya basta de que siempre sea Batman, Linterna Verde o Superman los protagonistas. Para Namaryn “ya era justo” ver una película de una mujer justiciera en la pantalla grande.

“Tengo altas expectativas con respecto a la película. Hay muchas opiniones basadas en el tráiler y, bueno, ya veremos. Se dice que es muy diferente a las demás cintas de DC Comics”, aseguró la cosplayer.

Con respecto al traje de la nueva Mujer Maravilla, Namaryn lo único que dice es que “le encantó”.

Sin embargo, el traje que Namaryn usa en sus presentaciones está basado en el de la vieja guardia.

“Por más que me guste el traje nuevo nunca se va a comparar con el de Lynda Carter. Ese fue un ícono. Sin embargo, también es necesario que la gente se abra un poco y no se adhiera siempre al pasado. Es bueno cambiar”, finalizó.