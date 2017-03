Monserrat Montero: “Desde niña soñé con actuar en películas...”

La actriz Monserrat Montero Cole vive un marzo de ensueño.

Esta temporada, la joven intérprete protagoniza una película en cartelera, Amor viajero (2016), y a partir del jueves se lucirá en el teatro con la obra La casa limpia , de Sarah Ruhle.

En el cine, Montero es una chica dolida porque su novio no se decide a dar el siguiente paso, y en las tablas, una mujer obsesiva con la limpieza.

Una sola actriz, pero dos mujeres y dos géneros artísticos distintos. Un logro que disfruta al máximo una mujer que desde niña soñó con llegar al cine e impactar al mundo con su arte.

Montero, quien debutó en la pantalla grande con El regreso (2012) y es egresada de las carreras de Artes Dramáticas y Comunicación Colectiva, contó a Viva sus aspiraciones futuras en el universo histriónico.

Estar en la cartelera de cine y en la de teatro no es algo común, sobre todo en Costa Rica...

Estoy feliz. Soy demasiado afortunada por eso. Por dicha el estreno de la película fue el 2 de marzo y el estreno de la obra de teatro será una semana después (9 de marzo en el Teatro 1887). Si no hubiera, sido así seguro me vuelvo loca ( ríe ).

” Me parece increíble estar viviendo de la actuación en este momento. Me siento afortunada de estar tan activa y ojalá después de que termine la película y la obra pueda seguir así”.

Con El regreso y Amor viajero ya sumará dos películas en la pantalla grande. ¿El cine siempre estuvo en sus planes?

Siempre, desde niña. Cuando yo estudiaba en el Castella siempre llegaba gente a hacer producciones audiovisuales y yo trataba en la medida de lo posible de irme a presentar con los directores. Yo quería salir, era muy bombeta y a veces llegaba a cansar.

LEA MÁS: ‘Amor viajero’: un romance europeo con humor y drama ticos

”Mi mamá siempre me llevaba a Recreo Grande porque sabía que yo me moría por salir en cámaras. Claro que ahora esa visión ha madurado, sigo soñando con estar en películas pero con una visión más aterrizada pues antes me volaba muchísimo”.

Como actriz, ¿nota evolución entre la Sofía de El regreso y la Gaby de Amor viajero ?

No tengo punto de comparación. No sabría identificarla. Si puedo decir que la producción de Amor viajero fue más compleja y tuve que esforzarme más pues mi personaje tiene más presencia.

Luego del El regreso , cuando se materializa la idea estar en el cine, y Amor viajero , su segunda experiencia, ¿de qué manera maduran sus sueños de ser actriz? ¿Cómo se ve en el futuro?

Quiero hacer audiciones en el extranjero. Es algo que me debo y que no he hecho porque siempre sale algo que me lo impide o que me distrae del plan.

”Sin embargo, ahora tengo muchas ganas de hacerlo y es una de mis metas para este año. En este momento solo tengo una opción para hacer un casting , pero por algo se empieza”.

¿Dónde?

En México, con una agencia importante de casting.

Luego de El regreso , ¿alguna productora fílmica tocó a su puerta para trabajar?

Sí, me salió un proyecto en Honduras que tuve que rechazar porque no me sentía muy bien con el personaje.

”Además, con El regreso fui a varios festivales internacionales, como el de Chicago. En esas aventuras pude conocer a muchas personas que ahora son mis amigos y me ayudaron a conseguir esta oportunidad en México”.

En el futuro ¿qué tipo de películas le gustaría protagonizar?

Me encanta el buen cine mexicano, pero no las comedias tontas. Sería un sueño estar en alguna de esas películas.

”En cuanto al género, me gustan mucho los dramas de actualidad, sobre todo en los que se refleja la situación que estamos viviendo las mujeres. Me gustaría encarnar a una mujer que esté pasando por una situación complicada y que sea muy diferente a mi, para poder construir el personaje de cero. Eso es un reto”.

LEA MÁS: En la comedia ‘La casa limpia’ no hay orden, pero sí risas

Filmar en Europa, en un escenario en el que se han realizado muchas megaproducciones, ¿significó un aliciente para concretar sus metas como actriz?

Yo sueño y creo que es posible estar en una megaproducción. No me he enfocado tanto en hacerlo, pero considero que si uno se lo propone lo logra.

”Nunca imaginé, tan rápido, filmar una cinta fuera del país. Es una experiencia que te da un contacto distinto con la profesión, sobre todo porque en Amor viajero fui actriz, maquillista, colaboré en arte y ‘jalé’ cables”.

¿Cuales son sus referentes en la actuación fílmica?

En el nivel nacional, Natalia Arias ( Presos ), pues es muy joven, pero es muy madura actuando. También me gusta mucho Lilliana Biamonte ( El sonido de las cosas ), pues se conecta mucho con las emociones de sus personajes.

”En el ámbito internacional, me encanta Nicole Kidman, pero no la veo como un referente cercano. Ella está en otro plano, porque se que a no ser que me vaya del país , nunca podría ser una actriz profesional así en Costa Rica”.

¿Con cuál director le gustaría trabajar?

Alfonso Cuarón. Me gusta muchísimo.

¿Y el teatro? ¿Desea seguir en las tablas?

Yo quiero hacer teatro siempre, incluso en México, si llegara la oportunidad. De hecho me gustaría dirigir, porque desde hace varios años he estado escribiendo cosas y lo que me hace falta es echarme al agua.

¿Porqué no lo ha hecho?

Me da un poco de miedo, pues es mucho esfuerzo el que hay que hacer y temo no ser tan buena.

Tráilers de las dos películas en las que ha trabajado Montserrat Montero:

El regreso (2012):

En la cinta interpreta a Sofía, la joven de la que se enamora el protagonista de la película.

Amor viajero (2016):

Encarna a Gaby en la película, una chica decepcionada porque su novio no se decide a dar el siguiente paso en la relación.











