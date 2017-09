Jim Carrey desnuda su alma en nuevo documental

VENECIA, Italia (AP)

Jim Carrey llegó al Festival de Cine de Venecia esta semana con Jim and Andy , un documental sobre su experiencia interpretando al comediante Andy Kaufman en la cinta biográfica de 1999 Man on the Moon , ( El lunático ).

El megaexitoso artista Jim Carrey, dijo, “es un personaje que me ha estado interpretando toda la vida”. El comentario estuvo acorde con el espíritu subversivo de Jim and Andy , que hace uso de docenas de horas de filmación entre bambalinas durante el rodaje de Man on the Moon .

Carrey se mantuvo todo el tiempo metido en el personaje de Kaufman, una experiencia que admitió que “fue psicótica en ocasiones” .

“No siento para nada que yo hice la película” , dijo el actor el martes en Venecia. “Siento que Andy la hizo”.

El contenido. El documental mezcla imágenes nunca antes vistas de la época con entrevistas recientes en las que Carrey medita sobre la experiencia, su carrera y la naturaleza de la identidad.

El resultado es una reflexión fascinante sobre identidad, fama y creatividad, incluso para quienes no estén familiarizados con el trabajo de Kaufman.

Conocido por su papel de Latka Gravas en la serie de comedia Taxi , Kaufman fue un provocador que trajo un espíritu anárquico a la escena de la comedia con rutinas que expandieron los límites e incluyeron imitaciones deliberadamente débiles, chistes y episodios de lucha con oponentes femeninas.

Kaufman murió de cáncer pulmonar en 1984, a los 35 años.

El director de Jim and Andy , Chris Smith, dijo que su conversación reveladora con Carrey fue como “ la entrevista que uno siempre quiere pero nunca consigue ” .

“Creo que volvía de un periodo en el que estuvo fuera del mapa y todavía tenía mucho que decir ” , agregó Smith.