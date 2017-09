Artista tico trabajará en MPC, la empresa detrás de los efectos visuales de 'Harry Potter'

Podría ser El rey León, Godzilla, The Nutcracker and Four Realms o quizá Dumbo; lo cierto es que alguno de estos megaproyectos de Hollywood llegarán al cine con el aporte profesional de un costarricense.

El experto en iluminación y composición digital, Ignacio Corrales, acaba de ser contratado por Moving Picture Company (MPC), una de las empresas de efectos visuales más importantes del mundo.

Entre los proyectos más destacados de MPC figuran las sagas completas de Harry Potter y los X-Men, así como las películas como Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Piratas del Caribe: navegando en aguas misteriosas (2011), Escuadrón Suicida (2016), El renacido (2015), El libro de la selva (2016) y Passengers (2016).

Además, en el amplio y prestigioso catálogo de MPC, reluce la cinta Blade Runner 2049 (2017), que se estrenará el 6 de octubre en todo el mundo.

"Estoy muy feliz por esto. Yo apliqué al trabajo pero uno no se espera que lo van a llamar. Uno se desestima mucho", dijo Corrales, quien es oriundo de Pavas y se encuentra pasando un tiempo de descanso en el país.

La sede central de MPC está en Londres, pero tiene bases en ciudades como Montreal, en Canadá, justo donde Corrales viajará en noviembre para comenzar sus labores. Allí, se pondrá a disposición de la empresa para desplegarse en lo que mejor sabe hacer: iluminar y componer digitalmente las escenas de las películas.

"El iluminador, valga la redundancia, ilumina las secuencias según la necesidad. Toma en cuenta si la secuencia o escena se desarrolla de día o de noche o si los tonos son dramáticos o de otra índole. Si se trata de un escenario o espacio cerrado, el iluminador se encarga de colocar luces exteriores o interiores", explicó Corrales.

El tico está muy emocionado, pues ya tiene una idea de los proyectos fílmicos en los que se concentrará cuando ingrese a MPC.

"En estos momentos, en Montreal, MPC está trabajando cuatro grandes proyectos. Entonces puede que me toque laborar en algunas de las películas live action de El rey León o Dumbo, o quizá en las cintas Godzilla o The Nutcracker and Four Realms. Eso no está definido, pero me gustaría que fuera El Rey León", expresó.

Corrales comenzó su formación en la Universidad Véritas, en la carrera de animación. No terminó su formación en Costa Rica, pero sus sueños se trasladaron a Buenos Aires donde se fue a estudiar cine en la Universidad de Palermo. Luego, con el tiempo, se fue involucrando en labores en que se especializó.

"En Argentina conocí a gente del ambiente de la animación y me fui involucrando en un par de estudios. Finalmente, me llamaron para trabajar en mi primera película animada, Kiribati (2017), donde comencé a trabajar en iluminación y composición", recordó el costarricense.

"En el proceso de hacer una película, especialmente, me gustó esta etapa pues tenía algo en común con algo que yo hacía: pintura de acrílico y óleo. En la pintura de óleo, sobre todo, hay que mezclar varios colores para llegar a un determinado tono y eso es parecido a lo que se hace digitalmente: en el programa tenés una serie de herramientas, las cuales hay que mezclar para hacer la composición de la toma y la secuencia", explicó.

La huella en Condorito. Luego de Kiribati, Corrales tuvo una aventura profesional de dos años en Bangkok, Tailandia, en otra empresa de animación digital –Aronnax Animation Studios–, dedicada a la publicidad. De allí el tico saltó a Perú, donde se involucró al equipo de Condorito: la película, producción animada que se estrenará el 12 de octubre en Costa Rica.

"Esta película es una de las primeras películas de animación que se hacen en Latinoamérica y tiene un nivel visual muy alto. Eso me convenció para amarrarme con el proyecto", dijo.

"En la producción de Condorito fui líder de un grupo de seis profesionales. A nosotros nos encargaban una secuencia que había que llevar adelante. Teníamos que trabajar la parte de los colores, la luz, los tonos y toda la parte artística. Es un trabajo duro, una secuencia de 3:45 minutos se hace en unas tres semanas", explicó.

En Condorito: la película (2017), el 'pajarraco' emprenderá junto a su sobrino Coné–, una peligrosa aventura para rescatar a su desaparecida suegra. A Doña Tremebunda, una banda alienígena la tiene raptada.

"Yo espero que la gente vaya a ver Condorito y le guste mucho. De verdad que le pusimos muchísimo esfuerzo y quedó muy buena", dijo Corrales.

Sueños. La máxima aspiración de Corrales es hacer su propia película y entrar a trabajar a MPC es un gran paso para concretar sus aspiraciones.

Pero antes, el tico tiene claro en qué tipo de proyectos le gustaría involucrarse como iluminador.

"Algún día me gustaría trabajar en una película como Blade Runner, o al menos de esa mismo género y estética visual. También me llaman la atención cintas animadas como Lluvia de Hamburguesas, Ratatouille, Los Increíbles, Big Hero o Sing. O también aportar todo lo que sé a cintas del nivel de Guardianes de la Galaxia, Inception o Watchmen", confesó.

"Pero eso sí todos los proyectos tienen sus particularidades y son interesantes. Me siento más que privilegiado de poder trabajar en este tipo de industria, por lo que cualquier proyecto que se me asigne, ya sea Star Wars o Las ardillas voladoras, lo tomo con aprecio y entusiasmo", acotó el iluminador.

Corrales agregó que las películas de ficción, drama, suspenso y animación son sus preferidas. Sin embargo, aclaró que no se cierra a ningún género pues le gusta experimentar con todo tipo de contenidos.