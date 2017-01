Emma Stone denuncia el machismo en Hollywood

Una celebridad más que se atreve a hablar

El Nacional/Venezuela

Emma Stone es una de las actrices más importantes de su generación y en estos días, gracias a su elogiado trabajo en el filme La La Land , suena con fuerza como una candidata al premio Oscar como mejor actriz.

Debido a su posición destacada en la industria, la actriz decidió sumarse a la lista de artistas que denuncian la desigualdad laboral entre hombres y mujeres que existe en Hollywood.

En una entrevista para la revista Rolling Stone , la actriz de Superbad denunció que en varias oportunidades, y cuando improvisaba un chiste durante un rodaje, sus líneas terminaban en boca de sus compañeros.

“Hubo veces en el pasado en las que haciendo una película, me decían que no sumaba al proceso de filmar el estar aportando ideas u opiniones. Dudé si eso era porque era una mujer, pero hubo veces en las que improvisé chistes de los que todos se rieron, para luego dárselos a mis coestrellas masculinas”, comentó la actriz estadounidense.

Stone no quiso referirse a casos concretos, pero sí relató que en el rodaje de La La Land , la nueva película que protagoniza junto con Ryan Gosling, tuvo mucha libertad para sumar sus ideas, algo poco habitual en la industria.

Y con respecto a su entusiasmo por improvisar chistes y escenas, la actriz anunció que podría considerar escribir un guión.

Sin embargo, Emma Stone no está sola en esta lucha.

Jennifer Lawrence fue una de las primeras intérpretes en denunciar el machismo en Hollywood. En una carta abierta, la protagonista de Los juegos del hambre criticó la diferencia salarial que existía entre ella y sus compañeros de reparto en La gran estafa americana , Christian Bale, Bradley Cooper y Jeremy Renner.

“Ellos pelearon y lograron unos contratos poderosos para cada uno y estoy segura de que fueron recompensados por ser audaces y tácticos, mientras que a mí me preocupaba no parecer una mujer problemática, una mocosa, al reclamar el sueldo justo que me correspondía”, aseguró Lawrence.

‘La La Land’. Este filme es un canto al glamour y a la emoción del cine clásico, una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles y a los sueños eternos que reúne a Ryan Gosling y a Emma Stone, premiada en el Festival de Venecia con la Copa Volpi por su interpretación en la película, a las órdenes del guionista y director Damien Chazelle ( Whiplash ).

