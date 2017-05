Ariel Escalante: ‘Actuar me permitió aportar a la película desde otro nivel...’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Su largometraje debut ya cosecha varios reconocimientos internacionales. ¿Cómo se toma estos premios y qué podrían aportar a su naciente carrera?

Los premios los tomo como una aliciente, pues tengo conciencia de que no son lo más importante. No hago películas para recibir premios. Eso sí, los premios permiten que la película se difunda y muchas más personas la vean. Hay que recordar que el cine no solo es un sueño o una pasión, es una carrera seria de la que te tienes que sostener económicamente”.

¿Cómo le fue actuando? Supongo que no es su fuerte ni algo habitual para usted.

Fue la primera vez que lo hice y creo que me fue bien. Es una experiencia tuanis porque me permitió aportarle a la película desde otro nivel.

”Me permitió hacer más corporal la experiencia de una película que llevo muy dentro”.

¿Qué sigue luego de El sonido de las cosas ? ¿Adónde quiere llegar con su cine?

Seguir haciendo películas. Hacer las más que se pueda. Seguir jugando con el lenguaje y ver hasta que lugares me lleva el arte.

”Además, quiero hacer muchas películas para ver cómo la gente responde ante distintos estímulos. Quiero hacer cosas diferentes, películas distintas a El sonido de las cosas y otras similares. Jugar más”.

¿Ya está trabajando en su nueva película? Si es así, ¿cómo se llama y qué tal va ese proceso?

Sí, la película se llama Zanfona y apenas estoy en el proceso de elaborar el guion.

”Va a estar centrada en cuestiones de género y gira alrededor de un drama familiar. Con ella, me trataré de meter en el contexto histórico del país y hacer una revisión histórica”.











