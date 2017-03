Juanes escribió con PooBear su primera canción en inglés

Estará en álbum 'Mis planes son amarte'

Con la ayuda del compositor estadounidense PooBear, Juanes escribió Goodbye For Now su primera canción en inglés. El tema forma parte del álbum del rockero colombiano, Mis planes son amarte, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos meses.

"Desde hace como cuatro o cinco años grababa en inglés, pero la verdad es que me cuesta mucho", dijo Juanes en una presentación reciente de su nueva producción en Nueva York.

"Hice varios experimentos y no quedaban muy bien, hasta que finalmente en esta oportunidad ya, después de estar varios años viviendo acá en el país y conociendo más el lenguaje, pues me adapté más fácil a hacerlo", añadió.

En mayo de 2016, Juanes publicó en Instagram una foto en blanco y negro de él y Poo Bear aparentemente trabajando en Los Ángeles. Making magic (haciendo magia), escribió.

PooBear, la pluma detrás de éxitos como Caught Up de Usher y She Ain't You de Chris Brown, es un compositor increíble, dijo Juanes. "Sentados ahí hablamos de sentimientos y de cosas y él escogía pues las palabras adecuadas".

"Para mí es difícil hacerlo en inglés", recalcó, "pero tenía muchos deseos de intentarlo".

El resultado es Goodbye For Now, que quiere decir Adiós por ahora y que encaja dentro de la historia de su álbum, sobre una especie de astronauta y viajero del tiempo que aterriza en la actualidad en busca de una diosa indígena que es el amor de su vida.

Juanes ya había cantado en inglés en sus conciertos, a menudo interpretando alguna canción de Bob Marley, o en eventos especiales como en un homenaje a los Eagles, donde cantó Hotel California o en un concierto conmemorativo por el 75 natalicio de John Lennon, cuando interpretó Woman.