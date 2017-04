Exesposa detalla su vida con Prince en un libro

En el libro The Most Beautiful: My Life with Prince , Mayte García, exesposa de Price, reveló detalles íntimos sobre el matrimonio que duró 11 años.

Casi un año después de la muerte del famoso artista por sobredosis de fármacos opiáceos, el libro fue lanzado al público este martes 11 de abril .

García, de 43 años, tenía 16 cuando Prince, fallecido el 21 de abril del 2016, la vio en un video mientras bailaba danza del vientre. ¿Cómo llegó a él? Durante uno de sus conciertos, su madre le dio a alguien del equipo de Prince un video de su hija bailando. Él la invitó a pasar tras tras bastidores.

“Las cartas y llamadas telefónicas siguieron al florecer una amistad, pese a sus 15 años de diferencia”, escribe AP. “Con casi 18 se convirtió en parte de su vida laboral. A los 19, era su amante (es hora, le dijo él, de usar métodos anticonceptivos)”, contó.

Se casaron cuando ella tenía 22 años y quedó embarazada dos meses después; la pareja perdió a su bebé a los seis días de nacido.

El dolor de la pérdida del pequeño Amiir, que significa príncipe en árabe, contribuiría a su divorcio en el 2000, aseguró García, mientras promovía su libro de memorias The Most Beautiful Girl, título inspirado en la conocida canción del mismo nombre que el artista le dedicó a la bailarina.

“Comencé a escribir este libro hace años. Solo quería recordar mi niñez...; la gente, recordó, me decía, específicamente después de mi matrimonio con Prince, ‘tienes que escribir un libro porque has tenido una vida loca’”, aseguró.

Además, aclaró que no se trata de un libro que hable mal de su relación o de su pasado. “De hecho lo hice por amor, cuando él falleció realmente sentí la urgencia de hacerlo porque sé que mucha gente está publicando libros e historias, pero ninguna como la mía”, agregó.

Entre las revelaciones del libro, García publicó que Prince nunca se recuperó de la muerte de su hijo y comenzó a reaccionar enojado. En un momento dado, el artista de Mineápolis pidió a uno de sus asistentes quemar todo lo que le recordara al niño.