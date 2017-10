Amazon cancela proyecto con Robert De Niro y Julianne Moore tras escándalo de Weinstein

Amazon Studios canceló sus planes para producir una serie del director David O. Russell, protagonizada por los artistas Robert De Niro y Julianne More, según confirmó un vocero de la empresa esta noche.

"Amazon Studios ya no tiene planes de avanzar con el proyecto David O. Russell", aseguró el vocero en un comunicado. "En cuanto a The Romanoffs, Amazon tiene la intención de avanzar sin la participación de The Weinstein Company".

Ambos proyectos se crearon como coproducciones con Weinstein Company (TWC), empresa creada por el mega empresario de Hollywood, Harvey Weinstein, quien se encuentra sumergido en un escándalo por numerosas denuncias de abuso sexual.

Amazon había dicho este miércoles que estaban revisando el estado de ambas series. La compañía repitió esa afirmación ayer en un comunicado anunciando la suspensión del presidente de Amazon Studios Roy Price, quien también enfrenta acusaciones de acoso sexual.

"Apoyamos la decisión de Amazon a la luz de las noticias recientes y por respeto a todos los afectados hemos decidido juntos que lo mejor es no avanzar con este show", dijeron David O. Russell, Robert De Niro y Julianne Moore en una declaración.

A raíz de acusaciones de abuso y acoso sexual por parte del empresario hacia numerosas mujeres y artistas de la talla de Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow y Cara Delevingne, TWC eliminó rápidamente el crédito de productor ejecutivo de Weinstein de todos las series en camino, incluidas las dos coproducciones de Amazon.

"Estamos revisando nuestras opciones para los proyectos que tenemos con Weinstein Co.", dijo Craig Berman, vicepresidente de comunicaciones de Amazon Entertainment, en un comunicado el martes por la noche.

Aunque The Romanoffs ya se encuentra en producción, con Matthew Weiner en la dirección, el apoyo financiero que TWC debía entregar para ambos shows nunca se materializó. Amazon ahora asumirá como único productor en The Romanoffs, pero optó por no hacerlo en el proyecto de Russell.

¿Lavado de cara? La noticia llega a pocos días de que la actriz Rose McGowan haya asegurado que Harvey Weinstein la violó y que Amazon Studios ignoró sus acusaciones y cancelara su programa después de que ella habló.

McGowan fue nombrada como una de las víctimas del magnate en la investigación del New York Times que publicó por primera vez sobre el escándalo. En su cuenta de Twitter fue enfática en acusar a la empresa que ahora pareciera estarse lavando la cara.

"Le dije al director de su estudio que HW me violó", escribió en un tuit al gerente de Amazon, usando las iniciales de Weinstein. "Una y otra vez lo dije. Dijo que no estaba probado. Dije que yo era la prueba". Además, afirmó que Amazon había "ganado un Óscar sucio mientras financiaba a violadores".

Amazon Studios canceló también la alfombra roja del festival de cine de Nueva York de la cinta Wonder Wheel, del director Woody Allen, también acusado en varias ocasiones de abusos sexuales.