Pueblos guanacastecos se anotan triunfo con rebaja de 30% en tarifa de autobús

San José

Varias comunidades guanacastecas lograron anotarse un triunfo al conseguir 30% de rebaja en la tarifa del autobús luego de que varias asociaciones de desarrollo presentaran en febrero una solicitud de ajuste para solucionar sus disconformidades con los pasajes.

El ajuste aprobado afecta 21 ramales de la ruta 550 con rebajas entre ¢95 y ¢420 según la resolución RIT-034-2017 del 26 de mayo anterior de la Intendencia de Transportes de la Aresep.

Los cambios supone la posibilidad para familias y trabajadores de ejercitar un uso más frecuente de un servicio que estaba volviéndose prohibitivo en esa zona, según expresaron líderes comunales.

"Simplemente no alcanza. Nuestras fuentes de empleo dependen del turismo. En playa Panamá y Tamarindo, quienes laboran allí no generan tanto como para costear el bus todos los días. Si ganan ¢150.000 al mes, el bus les cuesta ¢3.000 por día. Casi no queda salario al final del mes y por eso ha bajado tanto la demanda y se ve mucha gente en bicicleta en esta zona", había expresado Santiago Espinoza, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de Cartagena.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) había admitido para trámite un estudio planteado por las asociaciones de desarrollo de Cartagena, Edén Cartagena, El Llano, Portegolpe y Tempate que, en conjunto, pidieron una rebaja de 34% en los pasajes de la ruta 550. La gestión se encaminó con ayuda de la Consejería del Usuario de la Aresep.

La Intendencia de Transportes de la Aresep resolvió al final 30% de disminución en la ruta que incluye recorridos a Liberia, aeropuerto de Liberia, Filadelfia, Sardinal, Playa Panamá, Matapalo, Tamarindo, Flamingo, Nicoya, Santa Cruz y otras.

Los cambios enfrentaron a dos legisladoras del Frente Amplio (FA) con una legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Patricia Mora y Suray Carrillo participan como coadyuvantes en el proceso a favor de los usuarios en estas comunidades mientras que Marlene Madrigal, diputada oficialista por Heredia, intercedió por la empresa a cargo del servicio con el argumento de que la Aresep induce a error a los usuarios. Ella intercedió por la empresa Transportes La Pampa Limitada.

La legisladoras frenteamplistas argumentaron que los vecinos de aquella zona merecen "pagar precios justos y de calidad" e instan a la Aresep a aplicar este ajuste y también a realizar uno general en todas las rutas del país. En su criterio, la actual fórmula para la metodología ordinaria permite hacer cálculos tarifarios "más objetivos, transparentes y rigurosos".

Sin embargo, la diputada Madrigal afirmó en el oficio PAC-MMF-045-2017, del 5 de abril pasado y remitido a la Aresep, que el ajuste le causaba "gran preocupación" porque considera que, de darse la rebaja, la empresa a cargo del servicio iba a cerrar. Lo advierte con base en información dada por la propia busera.

Los cambios tarifarios que ordenó la Intendencia de Transportes regirán al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta en el transcurso de esta semana.