Nuevo presidente de CCSS: 'El Poder Ejecutivo, unilateralmente, no puede revertir ninguna decisión de Junta Directiva'.

Fernando Llorca dio su primera conferencia de prensa como presidente ejecutivo de la CCSS sin especificar cómo logrará convencer y revertir el acuerdo mayoritario de la Junta Directiva, que mantiene firme para el 1.° de julio el primer tracto (0,5 puntos porcentuales) del aumento de un punto en la cuota obrera a las pensiones del IVM.

Insistió en que pretende mejorar la comunicación entre los sectores y que espera que de la mesa de diálogo para reformar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) salgan propuestas técnicas que ayuden a garantizar la sostenibilidad de ese sistema de jubilación, que recibe ingresos de 1,4 millones de trabajadores y sostiene a 250.000 jubilados.

La Junta decidió que el primer tracto de un punto subirá en julio y el segundo, el 1.° de enero. El aporte de los trabajadores pasará así de 2,84% a 3,84% con el fin de recaudar ¢100.000 millones por año para dar sostenibilidad al régimen mientras una mesa de diálogo toma decisiones de fondo para resolver la crisis que afronta el IVM.

Este fue el primer intercambio del exministro de Salud y ahora presidente ejecutivo de la CCSS con periodistas, la tarde de este jueves. Se hizo acompañar por cuatro gerentes de la institución.

¿Cuáles indicaciones recibió usted del señor presidente para revertir ese voto significativamente mayoritario en la Junta Directiva (conformada por nueve personas, tres de cada sector: Gobierno, trabajadores y patronos)?

El Poder Ejecutivo entiende que es una decisión tomada por la Junta Directiva de la Caja. Nosotros, siendo totalmente respetuosos de la autonomía de la institución y de la Junta Directiva, entendemos que es una decisión tomada. Consideramos que fue una medida que se tomó con sustento técnico pero que quizás conocemos y sabemos que hay una gran cantidad de medidas que también se han recomendado con sustento técnico y que deben ser todas en su conjunto valoradas en la mesa de diálogo.

Perdón, pero no responde todavía la pregunta. ¿Cómo va a hacer para convencer en este mismo escenario a los seis (miembros de Junta Directiva de la Caja) que aún quedan, incluido un representante estatal, para que voten en contrario?

Nosotros no venimos con una propuesta de efectuar modificaciones concretas en una dirección o en otra más que enfatizar la importancia de que la mesa de diálogo y la intensa participación que tenga, siempre con sustento técnico, de evaluar estas decisiones y, eventualmente, la Junta conocerá en su conjunto eventuales recomendaciones que puedan derivarse de este proceso y sopesará las posibilidades.

El 1°. de julio está a tres semanas. Están contra tiempo. La decisión de hace ocho días, está en firme. De nuevo, en concreto, ¿con cuáles medidas específicas van a convencer a esos seis que este jueves en la mañana, en su mayoría, estaban muy sentados en su posición?

Vamos a ver: el proceso ha sido analizado por la Junta Directiva. Nosotros respetamos esa decisión. Eventualmente, el debido proceso de complementar esa medida o buscar otras es un proceso que debe ser construido técnicamente en el seno de la mesa de negociación, donde definitivamente todas estas representaciones de la Junta están también en esa mesa. El seno donde se tiene que analizar todas estas posibilidades siempre es esa mesa de negociación. Eventualmente, la Junta en su conjunto podrá conocer recomendaciones con sustento técnico.

Pero ese acuerdo ya está en firme.

La realidad y los hechos es que la decisión ya está tomada por la Junta Directiva. El Poder Ejecutivo respeta, ha respetado y tiene que respetar esa decisión. El Poder Ejecutivo no puede venir, ni pretende hacerlo, revertir decisiones de una Junta Directiva que tiene representación tripartita y donde en ese seno es que se tienen que conocer las decisiones que ya han sido tomadas, sino eventuales modificaciones, si es que se dan.

¿No van a revertir ese punto porcentual adicional?

La situación es sencilla: el Poder Ejecutivo unilateralmente no puede revertir ninguna decisión de la Junta Directiva. Ni en este caso, ni en ningún otro. Eso es una realidad con la que contamos. El Poder Ejecutivo es parte de la Junta Directiva y puede traer temas a discusión y es la Junta la que tiene que tomar la decisión.

Usted alabó la labor de la Dra. María del Rocío Sáenz (jerarca destituida por el presidente). ¿Qué mensaje le da a ella, quien dijo que su destitución fue sorpresiva y que no se respetó la autonomía de la Caja con su salida?

Lo que puedo decir al respecto y en eso se sustenta la decisión del presidente que consideró que los canales de comunicación entre el Poder Ejecutivo y la Junta Directiva podían ser mejorables y, en ese sentido, fue que tomó esa decisión. Como dije, el trabajo de la doctora ha sido un trabajo reconocido, sumamente valioso. Me atrevería a catalogarlo de histórico para el país, y nosotros pretendemos darle continuidad a ese trabajo y, si es posible y cabe alguna oportunidad de mejora, pues hacerlo.

"En principio, reconocer que ese papel ha sido fundamental para el país. Consideramos que en muchos aspectos la institución ha reencauzado el rumbo, como el rumbo de la infraestructura, de la mejora de los servicios en los niveles inferiores, y eso es un trabajo digno de reconocer. El mensaje es un mensaje de reconocimiento, de agradecimiento y de compromiso y de continuidad del trabajo que ella ha venido desarrollando en defensa siempre de la seguridad social y de la Caja, que es una de las instituciones más queridas de los costarricenses.

¿Cómo van a mejorar los canales de comunicación con la Junta Directiva, si este jueves lo esperaron hasta las 10:15 a. m. y no sabían que el nuevo presidente de la Caja no iba a estar en esa Junta Directiva?

Durante la mañana fue que se conoció por escrito la renuncia de la doctora. Y en el proceso de la mañana es que se juramenta al nuevo presidente ejecutivo y hasta que no se reciba aquí en la Caja, es que no se hace efectiva.

El mismo presidente cuando le justificó a Sáenz su salida, le justificó que era de carácter político. ¿Cómo va a hacer usted para combinar entre la función política y la función técnica?

A nivel personal he tratado de mantener una posición técnica en la toma de decisiones. El trabajo que hemos realizado en Salud es altamente técnico sin olvidar y desconectar la realidad política que un puesto de ministro tiene, con la misma vocación técnica y sin olvidar la parte política, pues vengo yo a asumir la presidencia ejecutiva.

¿Cuál es el poder que tienen los sindicatos en todo esto? Pidieron la cabeza de la expresidenta ejecutiva, ahora anuncian una huelga a finales de junio.

El papel de los sindicatos es fundamental. Dentro de las representaciones de los trabajadores sobresalen las de los sindicatos. Ellos han venido solicitando la caída de muchos funcionarios a lo largo de muchos años y no necesariamente se dan esas situaciones. En el caso concreto, no obedece en ninguna circunstancia a una presión de los movimientos sindicales que, no era la primera vez, que pedían la caída de un presidente ejecutivo. En esta administración no era la primera vez que pedían la cabeza de la doctora Sáenz. Si hubiera sido así, se les hubiera complacido en otro momento. La decisión no obedece a esas solicitudes prácticamente constantes que hacen los grupos sindicales. Obedece a una intención de mejora de comunciación entre la Junta y el Poder Ejecuivo y una renovación del equipo, en este caso, del presidente ejecutivo porque se mantienen los otros dos representantes.

¿Se justificaría la huelga?

Por supuesto que no. Ellos son parte de la mesa de diálogo. En el caso de la mesa de diálogo, está funcionando, se está reuniendo y están trabajando y ese es el foro donde se deben discutir los problemas que la seguridad social tiene, que son problemas de compleja solución que requieren una alta participación de todos los sectores, con unas valoraciones técnicas bien justificadas. En ese sentido, una huelga no se justifica.

¿Cuál es el plan B del Gobierno?

El Gobierno no puede venir a imponer soluciones de una naturaleza o de otra. Las soluciones, que son muy complejas y deben tener un sustento técnico sufciente, deben nacer en la mesa de diálogo con la participación de todos y con el apoyo técnico de los participantes de la mesa de diálogo. Eventualmente, se presentarán a la Junta Directiva de la Caja porque es el único órgano que puede oficializarlas en una dirección o en otra.

¿Pero nos puede mencionar algunas de esas opciones que ustedes van a plantear a la Junta Directiva?

Hablar aquí de eventuales soluciones concretas y posicionarlas es algo que el Ejecutivo no quiere hacer. El foro correcto para abordar esas posibles soluciones y donde deben analizarse técnicamente es la mesa de diálogo.

¿A qué viene usted, entonces? ¿Por qué el Poder Ejecutivo lo pone?

El cambio radica en la mejora de la comunicación del Poder Ejecutivo con la Junta Directiva. Y en ese sentido, recordar aquí que el foro donde se tienen que analizar esas eventuales soluciones es la Junta Directiva y se pretende que cualquiera de estas decisiones tenga un sustento técnico que debe ser abordado en la mesa de diálogo.

Ya nos dijo eso. Sabemos lo del foro, pero, ¿a usted lo pusieron para revertir eso o no? ¿Para qué el presidente cambia a María del Rocío Sáenz Madrigal?

El presidente (Luis Guillermo Solís) lo que busca es mejorar la comunicación del Poder Ejecutivo en la representación de la Junta Directiva. Y aprovechando ese canal, seguir analizando la gran cantidad de múltipless soluciones que probablemente se requieran para solucionar el problema a largo plazo.

¿Una de sus tareas no es, entonces, intentar revertir el 1%?

Nosotros lo que tenemos que hacer es generar todas esas posibles soluciones que, en general, se deben considerar. Probablemente un 'mix' adecuado porque probablemente no es una única solución la que va a revertir los problemas y asegurarnos de que la participación de todas las partes sea la adecuada y que la decisión se tome no solo desde un punto de vista sino que tome en cuenta la participación de todos. Eso es lo que se busca con el cambio, y asegurar que eventuales decisiones que la junta Directiva tendrá que conocer y sustentar, en una dirección o en otra, provengan de esa mesa de diálogo técnica.

¿Están representandos todos esos sectores en esa mesa?

La representación en esa mesa trata de mimetizar la representación de la Junta Directiva. Creemos que es importante que el proceso se desarrolle con transparencia, y creemos que el hecho de que la mesa quizás no represente a absolutamente todos los sectores, pues al menos puedan ser tomadas en cuenta sus opiniones.

¿Piensan variar la conformación de la Junta: pedirle al Dr. Fallas (Óscar Ricardo) que renuncie (fue el segundo voto estatal, de tres, que apoyó el ajuste) y pedir a los trabajadores que retiren a sus representantes?

No venimos a pedirle la renuncia absolutamente a nadie ni a ningún sector que replantee su participación en la Junta Directiva. Recordemos aquí que el concepto de representación tripartita garantiza autonomía absoluta de todas las partes en nombrar a quien mejor corresponda, y esto lo respeta el Poder Ejecutivo. Con respecto a los representante del Poder Ejecutivo, que a lo mejor ahí podría haber una posibilidad de que se diera, no venimos con ninguna intención de solicitarle la renuncia a ninguno de los dos. Queremos mantener esa garantía de comunicación adecuada con ellos.

¿Cómo va a resolver el gobierno el ajuste que todavía no ha pagado por el ajuste a la cuota estatal del 28 de julio del 2016?

Es un tema de Hacienda y del Poder Ejecutivo; precisamente tuve una reunión con el viceministro. Ellos están trabajando en hacerle frente a esas obligaciones. El tema es que es un tema de Hacienda y del Poder Ejecutivo.

¿Pero usted no está informado sobre cuándo y de qué manera se harán los pagos?

Ahorita no le podría decir. El Estado, en Hacienda, ha venido analizando todas esas modificaciones y esas nuevas obligaciones que tienen que ser abordadas. Serán abordadas con la misma intención que, bajo el liderazgo del presidente, más bien se ha reconocido no solo una gran parte de la deuda histórica del Estado con la CCSS. Esto lo quiero recalcar aquí porque el espíritu de esta administración es reconocer sus obligaciones con la Caja, como debe ser, porque la seguridad social así lo requiere...

Pero ya tiene una deuda. Esta.

Hemos venido reduciendo las deudas históricas, y esta, tengo entendido que no se va a prolongar ni se va a dejar de atender.

¿Qué tiene que decir del proyecto que aprobó la Asamblea que drena una importante cantidad de recursos al régimen con el paso de contribuyentes de la Caja al régimen del Magisterio?

El Poder Ejecutivo, y yo ya quiero hablar como presidente ejecutivo de la Caja, todos somos respetuosos de las decisiones que la Asamblea Legislativa tome. Las compartamos o no, porque aquí hay un tema de que no es un tema de qué opinamos nosotros. Es un hecho consumado, en el sentido que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa este tipo de medidas y este tipo de soluciones y tenemos que afrontarlas como una realidad. Son las decisiones de la Asamblea Legislativa y nosotros las respetamos.

¿Cuál es el mensaje que usted le envía a los empleados de la Caja sobre nombramientos, presupuesto y el manejo de los recursos de la institución?

La Caja ha venido pasando por un desarrollo técnico de una eventual reestructuración. En ese proceso, que lleva bastante tiempo y es altamente técnico, donde yo les puedo decir que esos procesos buscan justificar las labores que todos hacen y el papel que han jugado. Tienen que tener muy claro que su labor es fundamental para el país.

"Existen procesos disciplinarios y algunos ante el Ministerio Público. Son procesos que esta presidencia ejecutiva entiende que deben llevar su cauce de acuerdo a los criterios de los distintos órganos que los llevan.

Ya usted nos dijo que no se puede revertir la decisión de la Junta Directiva. ¿Cómo van a contener a los sindicatos?

El tema es muy sencillo: revertir una decisión de esa naturaleza no pertenece al Poder Ejecutivo por sí solo. Así de sencillo. Y eso es una realidad jurídica costarricense muy clara. Es la Junta Directiva la única que puede oficializar decisiones. Sería completa y absolutamente irresponsable si vengo a prometer una cosa que no es una decisión unilateral exclusiva ni unilateral del Poder Ejecutivo. Lo que venimos a hacer es a mejorar la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la Junta. Queremos asegurarnos que el proceso de la mesa sea amplio en participacion y técnico a la hora de generar esas recomendaciones, y que es la Junta Directiva la que tiene que conocerlas y tomar decisiones.

No respondió cómo va a contener a los sindicatos. Esas huelgas afectan a los servicios de salud...

Cuando hablamos de la comunicación, no es simplemente en el seno de la Junta Directiva. Pretendemos mantener la mejor comunicación posible con todas las partes.

Su trabajo, en el tiempo que resta para la administración Solís, ¿va a ser esto, solamente? Lo que le reconoció a la Dra. Sáenz, ¿continuará su ruta normal sin mayor intervención suya?

Primero que todo, nosotros venimos a tender canales de comunicación con el sector laboral y el sector patronal. Nosotros venimos y entendemos así la participación tripartida de la Junta Directiva. Con ese espíritu es que venimos. Evidentemente, representamos únicamente al sector gubernamental, y por supuesto, los sindicatos y el sector laboral ya están representados en Junta y en la mesa.

"Yo soy una persona que ha trabajado muchísimo en gestión de servicios de salud, afuera y en Costa Rica, y vengo con la intención no solo de reconocer el trabajo de la doctora Sáenz, sino de intensificarlo, de encontrar esas oportunidades de mejora, de abordarlas. Tengo una intención muy clara de mejorar significativamente los servicios de salud, y si es posible continuar reduciendo las listas de espera que tanto agobio generan.

¿Usted cree que el punto porcentual de aumento en la cuota obrera al IVM se debe revertir?

Lo que yo opine es realmente secundario en el sentido de que el gobierno ha manifestado que es consciente de esa posible solución que existía, de que es consciente de que existen otras posibles soluciones, planteadas por sectores técnicos. Lo que busca el Poder Ejecutivo es que se consideren todas y que, como no, la Junta Directiva pueda tener mejor criterio para decidir.

Ya entendí que usted vino aquí vino a mejorar los canales de comunicación, pero no queda claro: ¿usted viene a intentar convencer a la Junta para que revierta? ¿O usted no va a hacer eso y la medida se queda?

Es una decisión de la Junta Directiva ya tomada. Como representante del Poder Ejecutivo yo tengo en primera línea que respetarla. Cualquier especulación que yo haga al respecto es un ejercicio inútil en el sentido de que el Poder Ejecutivo no puede ni debe ni lo va a hacer, venir a imponer ninguna decisión...

Pero la destitución de la doctora Sáenz es un mensaje claro del Poder Ejecutivo a la Junta Directiva...

La destitución obedece –y el presidente ha sido claro en ese sentido–, a que él llegó a valorar que la comunicación no era la adecuada y que había que mejorarla. En eso pretendemos ser totalmente eficientes, espero yo. Ese es el espíritu de la modificación, realmente. Es renovar el equipo de representación del presidente ejecutivo.

¿Se compromete a revertir el aumento de aquí al 1°. de julio?

Yo no podría comprometerme porque no es una decisión mía. Lo que sí nosotros venimos es con el compromiso total de mejorar el análisis –si es posible– de las opciones que se están mejorando en la mesa de diálogo, que se contemplen todas las opciones posibles, y que eventualmente la mesa pueda dar a conocer a la Junta todos los elementos suficientes opciones a ese respecto...

¿Pero usted no va a proponer que se revierta?

Nosotros desde el Poder Ejecutivo no podemos venir a proponer porque se corre el riesgo de que se interprete posiciones puntuales de uno de los sectores. Lo que buscamos es el ejercicio de la mesa de diálogo y que sea la Junta Directiva la que conozca y siendo respetuoso como presidente ejecutivo entrante, del papel que todos, absolutamente todos los representantes de la Junta tienen que jugar.

¿Cuándo se va a reunir con los otros miembros de la Junta Directiva?

Todavía no los he convocado. Por logística este jueves no se pudo sesionar. La Junta de la Caja no se puede dar el lujo de quedarse sin sesionar durante mucho tiempo. Eventualmente, tenemos la intención de programar una junta extraordinaria para reponer el tiempo perdido.