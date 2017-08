Gobierno declara el 4 de setiembre como el día del condón masculino y femenino

Con el fin de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de la población, el Gobierno decretó que el 4 de setiembre de cada año los ticos celebrarán el "Día Nacional para la Promoción del Uso del Condón Masculino y femenino".

El decreto salió publicado este martes en el diario oficial La Gaceta y fue firmado por el presidente, Luis Guillermo Solís, y la ministra de Salud, Karen Mayorga.

Como parte de esta disposición, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deberá de garantizar la existencia y accesibilidad de condones masculinos y femeninos y lubricantes a base de agua, así como de personal capacitado para ofrecer estos insumos a los usuarios que los demanden.

"Todas las instancias públicas deberán garantizar la promoción del uso del condón, masculino y femenino y de lubricantes a base de agua en todo el territorio nacional, como parte del derecho a la salud sexual y reproductiva de la población", se lee en el decreto.

En este día conmemorativo, el Estado deberá garantizar la distribución gratuita de estos métodos anticonceptivos y los lubricantes a las personas que cuenten o no con seguro social. Además, el Ministerio de Salud coordinará con todas las instituciones acciones de divulgación y capacitación sobre el uso de los condones y el lubricante.

Desde el 2015, la CCSS ofrece el condón femenino como una opción más dentro de la oferta de métodos anticonceptivos, en los programas de planificación familiar en los Ebáis.

Por su parte, el condón masculino es el método anticonceptivo más utilizado en Costa Rica, pero no siempre.

Según la Segunda Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el 73,7% de los hombres y el 37,3% de las mujeres afirmaron que sí lo han usado en sus relaciones sexuales, pero solo el 18,3% de ellos y el 11,9% de ellas aceptó utilizarlo siempre, en cada coito.

La utilización del preservativo es aún menor cuando se trata de relaciones anales u orales. Solo el 26,2% de los hombres y el 49% de las mujeres dijeron emplearlo al mantener este tipo de encuentros sexuales.

El preservativo no solo es para evitar embarazos, si no para prevenir infecciones de transmisión sexual, y eso no se logra ni con pastillas ni con inyecciones.

