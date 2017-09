Secretario del BCR confirma variación de acta en la que se discutió crédito a Sinocem

El secretario de actas de la Junta Directiva del BCR, Pablo Villegas Fonseca, admitió que hubo una variación en el acta de la sesión del 26 de abril de este año, en la que se habló sobre el crédito de $20 millones que el banco le otorgó a la firma Sinocem Costa Rica para que importara cemento desde China.

En dicha sesión, la número 16-17, estuvo presente el directivo Alberto Raven Odio, quien aseguró bajo juramento, en la Asamblea Legislativa, que él nunca se refirió a este polémico préstamo por considerar que hacerlo le acarrearía un conflicto de intereses, pues hasta hace unos meses él se desempeñó como fiscal de la Junta Directiva de la cementera Holcim, competencia de Sinocem.

Ante los diputados, el 29 de agosto, Raven aseguró que lo único que él dijo, ese 26 de abril, fue que “se inhibe de participar del análisis y discusión de ese tema…, por haber ocupado, hasta hace unos días, el puesto de fiscal en una compañía que es competencia de la Sinocem Costa Rica S. A., dentro de la industria del cemento”. Y, segundo, “que, en este y en cualquier caso, al Banco le corresponde velar porque el crédito no tenga problemas y se mantengan las garantías”.

Para ello, aportó una certificación del acta finalmente aprobada por la Junta del BCR.

No obstante, en la misma comparecencia legislativa, la también directiva del BCR, Paola Mora, reveló que existían dos versiones de la intervención que Alberto Raven tuvo ese 26 de abril y, como prueba, mostró un correo electrónico del secretario de actas Villegas, en el que confirmaba la existencia de ambas versiones.

La versión final era idéntica a la que Raven les leyó a los diputados, pero la primera era muy diferente.

En el texto original, se reseña lo siguiente sobre la participación del directivo Raven: "Indica que el Comité de Crédito del BCR aprobó el crédito a esa empresa, pero comenta que, en lo personal, nunca hubiera aprobado el financiamiento a una empresa que no tenía experiencia en el ámbito comercial, y se desconocía si tenía la capacidad para la manipulación y la colocación del producto en el mercado costarricense".

"Yo no opiné ni solicité ningún cambio al texto, fue doña Paola Mora quien tenía interés en que quedara el que ella pretendía. Sin embargo, me parece que el texto y mi participación reflejan el mismo espíritu... Creo que es parte de mis obligaciones como director el velar como un buen padre de familia por el patrimonio del banco y eso refleja mi participación". Alberto Raven

En ese texto, Raven además dice que al BCR no le corresponde preocuparse de que exista una lucha comercial entre los competidores de un producto, sino que le corresponde velar porque el crédito de Sinocem no tenga problemas, lograr la recuperación de los fondos y asegurarse de que no se pierda el contrato con la aseguradora que respalda el crédito.

¿De dónde salió el texto inicial?

Al consultársele al secretario de Actas de dónde surgió la primera versión, en la que Raven dice que él nunca habría aprobado ese crédito, este respondió: "El acta fue elaborada por la Secretaría de Actas de la Junta Directiva, tomando como referencia la grabación correspondiente, pero no se trata de una transcripción literal".

Añadió que no se hizo una transcripción literal, sino un resumen de los puntos principales de la deliberación, pues así lo establece el artículo 56 de la Ley General de Administración Pública.

¿De dónde surgió entonces la segunda versión, en la que se omiten los comentarios de Raven sobre el crédito y sobre Sinocem? El secretario de Actas aseguró a este medio que la presidenta del BCR en aquella época, Paola Mora, le dijo que se había comunicado con Raven para pedirle su anuencia, a fin de simplificar su intervención en el acta de esa sesión. Aseguró que Mora le sugirió una propuesta de ajuste y le solicitó que se la enviara a Raven para que la aprobara.

Paola Mora negó a este diario haberle solicitado tal ajuste al secretario de Actas.

"No existe una instrucción de la suscrita al secretario de Actas para que se cambie el espíritu original del acta que él mismo preparó y consignó, según lo sucedido en la sesión No. 16-17".

"Tampoco existe un comentario de parte de don Alberto Raven a mi persona en mi condición de presidenta de la Junta Directiva, que indique que el acta No. 16-17 estaba incorrecta. Por el contrario él está perfectamente copiado en todos los correos. La responsabilidad directa de inhibirse o no en el caso de Sinocem, es exclusiva del señor Alberto Raven Odio. No puede ser atribuible a nadie más", declaró Paola Mora.

"No existe una instrucción de la suscrita al secretario de Actas para que se cambie el espíritu original del acta que él mismo preparó y consignó, según lo sucedido en la sesión No. 16-17". Paola Mora

Ella agregó tener tres correos electrónicos enviados por el propio secretario de Actas, con el resumen de lo acontenido en la sesión, en los que siempre constó la participación de Alberto Raven, en la que dice que nunca habría aprobado el crédito de Sinocem.

Dijo que el primero lo recibió el 2 de mayo a las 2:40 p. m. El segundo llegó el mismo día a las 4:02 p. m. e iba dirigido a los siete miembros de la Junta Directiva, al gerente general, al subgerente y al director jurídico.

El tercero lo recibió a las 9:25 a. m. del 3 de mayo, el mismo día en que los directivos aprobaron el acta del 26 de abril. Este mensaje iba dirigido a la Junta Directiva, al Comité Ejecutivo, al personal de apoyo, al director jurídico, y a la Auditoría.

"En dicha acta, como se puede apreciar está en la página 42 exactamente el mismo comentario del licenciado Alberto Raven Odio, sobre la empresa Sinocem. Se indica además, por parte del señor Pablo Villegas, que ya el acta tiene las observaciones de Eduardo Ramírez, don Rafael Mendoza y doña Mónica (Segnini, actual presidenta del BCR)", dijo Mora.

Ella afirma que nunca vio la segunda versión de la participación de Raven, ni siquiera cuando la votaron ese 3 de mayo, sino que la conoció después.

Otro miembro de Junta Directiva confirma la primera versión

El directivo Rónald Solís confirmó la existencia de la primera versión de lo dicho por Raven sobre Sinocem: "Sí hay un acta que habla de eso, creo que sí, que es la que nos comunican primero a los directores, en esa versión sí venía algo así (el comentario de Raven sobre el crédito a Sinocem)".

Pablo Villegas, por su parte, afirmó que él le envió dos propuestas de ajuste a Raven vía correo electrónico, puesto que el directivo se encontraba fuera del país, y que este aprobó una de ellas el 6 de mayo, es decir, tres días después de que el acta fue aprobada por la Junta Directiva.

"Al respecto, don Alberto, vía correo electrónico, me indicó que escogía la segunda y que era la que recogía el espíritu de su participación: esa fue la versión final aprobada por los señores directores, con excepción de don Alberto Raven, que no participó en la sesión en que se aprobó", afirmó Villegas.

En cuanto al audio de la sesión, Villegas afirmó que ya fue destruido porque, según el voto 2008-4396 de la Sala IV, los audios se conservan como mero instrumento para la redacción de los acuerdos, quedando a disposición del público las actas en firme. Alegó además que las sesiones de Junta Directiva del BCR no son públicas.

Alberto Raven niega haber pedido el cambio

Alberto Raven declaró a este diario que, el martes 2 de mayo, recibió una llamada de Paola Mora, quien le preguntó si estaba anuente a que se condensara su intervención. "Le contesto que no tengo problema con eso, siempre y cuando se respete el espíritu de la misma".

"Yo no tengo conocimiento de quién elaboró la versión que finalmente quedó en el acta, sin embargo, el secretario general de la Junta Directiva me dice que él actuó siguiendo instrucciones de su superior, la señora Paola Mora. Efectivamente me encontraba fuera del país, en un lugar remoto y con muy limitado acceso a internet y consecuentemente a mi correo. Por estar fuera del país no participo en la sesión en la que se discutió y aprobó el acta, ni conozco los pormenores de lo sucedido en esa sesión de Junta Directiva".

"Yo no le di ningún visto bueno al acta, pues no participé en la aprobación de la misma. No se acostumbra circular la versión final y aprobada del acta. Yo no opiné ni solicité ningún cambio al texto, fue doña Paola Mora quien tenía interés en que quedara el que ella pretendía. Sin embargo, me parece que el texto y mi participación reflejan el mismo espíritu, asegurarse que los créditos no presenten problemas y se mantengan las garantías en orden para el caso de una eventual ejecución. Creo que es parte de mis obligaciones como director el velar como un buen padre de familia por el patrimonio del banco y eso refleja mi participación".

¿De dónde surgieron las propuestas de ajuste que Villegas le envió a Raven?

"Las dos propuestas fueron elaboradas por la Secretaría de la Junta Directiva, de las cuales la primera de ellas solamente hacía referencia al primer párrafo de lo consignado en el acta finalmente aprobada y que fue sugerido por la presidenta del directorio", dijo el secretario Villegas.

Alegó que él no suele cambiar las versiones de lo dicho en las sesiones: "Aclaro que sí es común y casi generalizado que a los proyectos de actas se les hagan modificaciones sugeridas por los participantes; de hecho, en el acta en cuestión no slo se hicieron los cambios sugeridos a la participación citada, sino que se le realizaron ajustes adicionales a solicitud de otros directores".

Insistió en que lo hizo "porque la instrucción provino expresamente de la presidenta de la Junta Directiva, quien me informó que se había comunicado con don Alberto y que ella le pidió a él su anuencia para simplificar su intervención".