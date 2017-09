Presidente y candidato a diputado del PUSC: 'Este partido no ha actuado con tráfico de influencias'

El presidente del PUSC y aspirante a diputado por San José, Pedro Muñoz, defendió el honor de su agrupación y asegura que el partido "no ha actuado con tráfico de influencias".

Así lo dijo el político, tras su elección como candidato a diputado, este domingo, en la asamblea provincial del PUSC en San José.

Sus declaraciones se dan en el marco de los cuestionamientos que han recibido figuras de su partido, incluido él mismo, por supuestos nexos con el polémico importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.

"Este partido no ha actuado con tráfico de influencias y más importante aún es que estamos a favor de que se condene el tráfico de influencias", dijo Muñoz. Al consultársele si se refería a diputados y partidarios socialcristianos, el presidente del partido dijo tener 'absoluta seguridad' de sus afirmaciones.

"Yo me presenté con la frente en alto y la tranquilidad de espíritu, no he hecho absolutamente nada malo, soy un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre que se dedica al ejercicio profesional", dijo Muñoz, quien reconoció el miércoles que Bolaños fue su cliente en 2015 y que viajó con el empresario a Panamá para presentarle a otro cliente.

El diputado Gerardo Vargas Rojas también afirmó que su único pecado fue asistir, en una ocasión, a una reunión que el propio Bolaños pidió con diputados de diversos partidos en la Asamblea Legislativa para denunciar que mandos medios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y las compañías cementeras establecidas, ponían obstáculos a su entrada.

Vargas dijo que él acudió como muchos otros, que no hizo ninguna gestión en favor de Bolaños y que no lo volvió a ver.

Los diputados Luis Vasquez y Johnny Leiva también niegan gestionado reuniones en Casa Presidencial para Bolaños. Es posible que ellos dos sean citados a comparecer ante la Comisión legislativa que investiga los créditos del BCR, uno de los cuales fue para la importación de cemento chino.

Este domingo, el presidente del PUSC defendió la integridad del candidato a la Presidencia del PUSC, Rodolfo Piza, quien reveló la semana anterior que se reunió con Bolaños para conversar sobre contratación administrativa en 2013, cuando era precandidato del PUSC.

"Rodolfo Piza es una persona intachable, estamos convencidos de la integridad de Rodolfo Piza", dijo.

Rafael Ortiz, quien perdió la candidatura a la Presidencia frente a Piza, solicitó al Tribunal de Ética del partido investigar los nexos de estos diputados con Bolaños.

Piza, por su parte, pidió explicaciones los congresistas y al mismo Muñoz, quien le omitió las relaciones de negocio que tuvo con el importador de cemento chino en 2015.