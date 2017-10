Letrado de Celso Gamboa estaba presente cuando fiscal recibió documento de caso contra Morales Zapata y Otto Guevara

Jaqueline Pérez Morera, técnica jurídica de la Fiscalía General, reveló este viernes que el letrado del magistrado Celso Gamboa, Justo Pastor López, estaba presente el día que le entregó al fiscal Ricky González un documento relacionado con la investigación por supuesto tráfico de influencias contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, así como contra el empresario Juan Carlos Bolaños y el exlegislador Wálter Céspedes.

Ricky González era el fiscal adjunto de la Fiscalía General a cargo de la causa judicial relacionada con los miembros del Congreso, la cual fue desestimada por la Sala III, a solicitud del Ministerio Público, en febrero del 2017.

La noche del jueves, él negó haber conversado de ese expediente con el letrado del magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, quien fue suspendido de su cargo el miércoles por tres meses mientras se investigan sus supuestos vínculos con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

La técnica jurídica relató que, antes de que el caso se desestimara, Ricky González la llamó por teléfono para solicitarle que le llevara un documento que era parte de la causa judicial. Y cuando ella llegó a entregar el documento, el letrado estaba sentado frente a la computadora del fiscal.

"Él me llama por teléfono, me pide que le busque un documento del 1522 (número de expediente), lo hace con Justo al frente", dijo la técnica Pérez, quien sostuvo que no le consta que ambos estuviesen conversando sobre el caso de los diputados.

"No estaba digitando, ni leyendo, estaba como descansando, no estaba mirando la computadora, estaba conversando con Ricky. No puedo referir cuál era el documento porque la documentación estaba abierta, era un documento solicitado dentro del 1522, el caso contra Morales y Guevara".

"No lo vi con ninguna malicia, él (Justo Pastor) ha sido asesor de la Fiscalía General, solo lo vi, no puedo decir que fue una visita social", dijo Pérez, quien afirmó que este es el único letrado que ha visto en la Fiscalía General.

Agregó que también ha visto al letrado de Gamboa salir a almorzar con el fiscal general Jorge Chavarría, quien actualmente está suspendido del cargo.

Para el legislador Otton Solís, esto demuestra que un magistrado envía a su letrado a "hacer mandados".