Juan Carlos Bolaños: 'La marca Sinocem es nuestra'

El empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños descalificó un comunicado de prensa de la firma china Hangzhou Sinocem Building Materials Co. Ltd. en que se acusa a Sinocem Costa Rica de utilizar el nombre de la marca Sinocem de forma inadecuada.

Bolaños afirma que el reclamo no tiene fundamento, pues la marca Sinocem es exclusiva de Costa Rica, y asegura que desde enero su representada dejó de comprar cemento a la empresa Hangzhou Sinocem, por lo que su negocio no se vería afectado.

De seguido, un extracto de la conversación que Bolaños sostuvo con La Nación.

La empresa china envió una nota a medios de comunicación, señalando que rompen un contrato con ustedes por incumplir con los términos de uso de la marca y que ustedes hacen un uso malicioso de la marca. Ese contrato, ¿ustedes lo violentaron, tal y como ellos lo señalan?

Yo no he firmado ningún contrato de los que indica ese comunicado. Nosotros nos dimos cuenta de ese comunicado hoy en la mañana (miércoles). Me parece muy extraño que eso suceda con la diferencia de tiempo entre la fecha del comunicado (17 de julio) y la fecha de su publicación.

¿Usted no firmó el contrato?

No, yo no he firmado ningún contrato en febrero del 2016. Mi contrato es con Sinobuilding, no es con Sinocem china.

¿Sinocem China le vende el cemento a Sinocem Costa Rica?

Sinocem Costa Rica no tiene ninguna relación más que de proveedor –cliente– con Sinobuilding y con otros proveedores. Sinobuilding le compra a muchos otros productores allá, le ha comprado cemento a ellos, pero ahorita no es nuestro proveedor.

El señor Wuping Dai, quien entiendo es el director y fundador de Sinobuilding (la empresa que le vende el cemento a Sinocem Costa Rica), ¿es o no es exempleado de Sinocem Costa Rica?

El señor Wuping nunca ha trabajado para Sinocem Costa Rica, siempre ha sido un simple proveedor.

Pero explíquenos, Sinocem China, como tal, dice que rompe el contrato porque ustedes hacen un uso malicioso de la marca.

Es simple: Sinocem China no puede romper un contrato que no se ha firmado, y no pueden quitar el uso de una marca que ellos no tienen inscrita en China. Como usted lo puede ver, está inscrita en Costa Rica.

¿De dónde sale el nombre de Sinocem?

Es muy genérico, en China todo es sino (chino) y cem, de cemento, es muy genérico. La marca Sinocem empezó su proceso de registro el 31 de agosto del 2015, en todas sus categorías internacionales, como lo puede ver en los registros que le facilitamos.

¿Quién inventó la marca Sinocem? Se lo pregunto porque ellos están reclamando el uso.

Es muy simple: usted puede reclamar lo que quiera reclamar, que tenga razón y derecho es otra cosa muy diferente. Yo estoy certificándole a usted nuestro registro, nuestro derecho y nuestras autorizaciones correctas, emitidas por el Registro de Propiedad Intelectual del Registro Público de nuestro país.

¿Por qué esta gente entonces se identifica como Sinocem China?

Es muy simple: vaya busque usted este logo, la marca y el registro comercial en China, y me dice dónde esta. Vaya y me dice dónde está la marca que ellos dicen que está incumpliéndose.

¿Son proveedores suyos?

Es uno de los más de nueve proveedores.

El comunicado lo firma Hangzhou Sinocem Building Materials, ¿quiénes son?

Un simple proveedor más de los muchos proveedores que tiene Sinobuilding.

¿Ustedes comercializan cemento de dónde?

La marca Sinocem está a nombre nuestro, es nuestra marca, y nosotros producimos con diferentes fábricas de china y comercializamos el prodcuto como es correcto y registrado. ¿Cuál era la relación de Dai Wuping (director de Sinobuilding)? Era un proveedor de maquinaria y pasó de vender maquinaria a vender cemento.

¿Por qué dicen que Sinobuilding y Sinocem Costa Rica son empresas hermanas?

Para molestar, para inventar y hacer un show, no tiene que ver una cosa con la otra. Es un invento, es lo mismo que decir que Wuping era empleado de Sinocem.

Entonces, ¿por qué hacen esto?

Puede ser parte de una guerra comercial, una guerra de mercados, o competidores allá que simplemente visualizan que quieren dañar a alguien, que haya cambios en alguna compañía, o un tercero que esté interesado en dañar el mercado del cemento.

¿Cómo compraban antes el cemento a China?

Basados en la norma técnica, de hecho luego del 2012, 2013 y 2014, China aumentó su mercado de crecimiento.

Esta situación, que anuncian de una demanda contra ustedes, ¿afecta la oferta de cemento chino?

No, no se ve afectada. De hecho, no se tenía ni considerado ni en los planes de este año, la proveeduría de esa planta, por un tema de costos y mercado.

Usted ha venido diciendo y presentando documentación de que el crédito del Banco de Costa Rica está al día, pero le reitero ¿tienen capacidad de seguir enfrentando los pagos por el crédito (de $20 millones para la importación de cemento chino)?

Sí, claro, por supuesto, siempre y cuando don Alberto Raven y don Francisco Molina (directivos del BCR) no intervengan con sus oficios, como lo han hecho en el pasado, para generar complicaciones a la operación normal de la compañía. Eso ya es muy diferente a la consulta suya. Si me pregunta si esta nota, o este comunicado, afecta la operación de cemento, la respuesta es no, no lo afecta. Si me pregunta si el crédito puede tener problemas, o alguna disconformidad, ya (en la sesión de Junta Directiva) el pasado 14 de junio, según se me indica, aunque no se me han dado copia de las actas, a pesar de que CRHoy tiene esas actas, y supuestamente las publicó el señor Molina, el 14 de junio, ordenó la suspensión de los pagos y de los giros y recomendó que no se giraran recursos económicos a la línea (de crédito). Eso sí podría afectar el negocio.

Pero eso es otra cosa. Esto viene de China, no del despacho de Alberto Raven o Francisco Molina.

No, es que usted me preguntó si existe riesgo en la operación. Lo que pasa con esta empresa es que solo uno de esos proveedores, está reclamando el uso de mi propia marca. Eso lo estoy certificando y lo estoy documentando.