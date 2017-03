Exasesor revela audio en que diputada le confiesa falsificación de firma

Grabación está aportada como prueba en denuncia penal por supuesto uso de documento falso

Un exasesor legislativo le entregó al Ministerio Público un audio en el que la diputada independiente, la educadora Carmen Quesada Santamaría, de Limón, le confiesa que ella y su asesor, Róger Rivera Mora, le "hicieron" la firma en un documento con el cual pretendían anular una elección interna del Movimiento Libertario, en marzo del 2015.

En la grabación, la legisladora, de 47 años, le explica a su entonces jefe de despacho, Guillermo Barrantes Boza, que escribieron su firma, sin su consentimiento, porque él no se presentó a una cita en la que prepararon una acción de nulidad contra la asamblea libertaria del 7 de marzo del 2015, para plantearla ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Él no estaba de acuerdo con acudir a la instancia electoral.

Ese día, la congresista perdió la elección de la secretaría general contra el grupo de Otto Guevara y deseaba anularla para tener una nueva opción de ganar el puesto.

Barrantes grabó la conversación con la legisladora mientras viajaba con ella dentro de su vehículo el 16 de marzo de ese año. Meses después, lo aportó como prueba en una denuncia que presentó, por el supuesto delito de uso de documento falso, contra el exalcalde de Limón y asesor de la diputada, Róger Rivera, por cuanto él entregó la acción de nulidad al Tribunal de Elecciones.

Así consta en el expediente 15-7021-42-PE. En el audio no solo se escucha a la parlamentaria sino que también a Rivera. Ambos admiten haber participado de la falsificación.

Este medio consultó su criterio a la legisladora sobre los hechos y sobre la existencia del audio. Primero, aceptó dar una entrevista el jueves 16 de marzo. Luego, alegó que antes pediría una copia del expediente para preparar una respuesta.

Un día después, el viernes 17 de marzo, la oficina de prensa de la congresista, contestó: "En relación a la consulta a la señora diputada, la misma solicita el número de expediente para proceder con el abogado, respecto al audio, pues desconoce qué contiene el audio".

A Rivera también se le intentó localizar, sin embargo, no contestó a las consultas hechas a través de la oficina de prensa del despacho de Quesada.

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL AUDIO

La siguiente es una transcripción parcial del audio de 37 minutos. El texto trasncrito se extiende del minuto 3:03 al minuto 13:46:

Carmen Quesada: ¿Qué tiene para decirnos del viernes don Guillermo?

Guillermo Barrantes: Que me fui. Que tenía un negocio, y... diay Carmencita, acuérdese que a las 9 de la mañana era (la reunión), cosa que nunca sucede, yo sé, pero la vida es de decisiones, tenía que irme y, si yo iba donde usted y le decía que me voy a ir, conociéndote, duraba una hora más o dos horas.

-Usted entenderá qué tuvimos que hacer ¿verdad?

-Me imagino, que cambiar algún nombre, ¿no?

-¿Después de que estaban todas las firmas? ¿Qué cree usted que tuvimos que hacer?

-Quitar mi nombre, mínimo, ¿no?

-¿Cómo vamos a quitar su nombre cuando ya todos habían firmado y ya todo mundo se había ido y andábamos como locos buscándolo a usted.

-Ah, ok, ok.

-¿No hay problem? (SIC)

-Ese no es el fondo, si hay problem o no. El fondo es que, ahora más bien, explíqueme, ¿por que usted dice 'como que le firmaban usted'? No entiendo esa parte del mensaje, no sé, explíqueme.

-¿Qué no entiende?

-Como que yo era el que firmaba el documento, como, como, no sé cómo es la palabra, Róger, si es este...

-Guillermo, el documento lo firmaban ocho personas. Cuando el documento se hace, ya lo habían firmado todas las demás personas. El nombre está escrito en el documento, las hojas están firmadas, las personas se van, y yo me quedo esperándolo hasta casi las 4 de la tarde, para tratar de localizarlo, cosa que nunca sucedió. Usted se había ido. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer?, pues lo que tenía que hacer, como usted dice, tomar acciones (...). Obviamente teníamos que localizarlo. Usted ni siquiera contestó, y como usted dice, hicimos lo que tuvimos que hacer, en virtud de que usted no estaba allí para firmar.

(El carro sigue avanzando, cruzando de Heredia hacia San José. Luego, Barrantes empieza a buscar parqueo. Reniega del tránsito. Pide espacio. La diputada empieza a conversar con Rivera. Y luego vuelven a conversar).

-Ok, dígame don Guillermo, dígame, sigamos hablando del tema.

-Ok, no, más bien, sígame contando usted.

-No, ¿qué cree usted que tuvimos que hacer? (...) ¿Cómo?, usted, Guillermo, es muy inteligente. No es nada... usted sabe qué es lo que tuvimos que hacer, lo que usted hace con mis facturas con el combustible, ¿qué tenemos que hacer cuando uno no está presente?

-Mínimo escribieron mi nombre.

-Ya estaba escrito.

-¿La firma entonces?

-Por supuesto. ¿Tiene algún problema con eso?

(Hay un silencio)

-Diay no, no. Si esa fue la decisión, esa fue la decisión.

-Obviamente, solo lo sabe usted, Róger y yo, y eso no puede salir de entre nosotros tres. Nadie más sabe.

(La diputada sale del carro, va a recoger un bolso. Luego vuelve y retoma la conversación).

-Guillermo, no lo veo identificado con el tema.

-Es que...

- Hábleme por favor.

-Ok. No es ahorita que lo estoy diciendo porque me imagino que lo ha escuchado un montón de veces de mi boca. Con respecto a lo que es el Partido Movimiento Libertario, y la figura de Otto Guevara, que es el líder.

-¿Qué tiene que ver?

-No, a eso voy. Si usted me habla de que no estoy identificado con el tema, no sé si usted se acuerda, y ya se lo dije una vez, que yo no quiero estar peleándome con compañeros libertarios. Para mi campaña, nuestra campaña, que lideramos nosotros, donde usted tuvo el primer lugar de la provincia (Limón), ahí hubo jalones de pelo, peleamos, con Pococí, y se (no se entiende)..., creo, creí que no iba a haber más pleito. Intentamos, nos reunimos varias veces, donde Alfaro (José Alberto, actual presidente legislativo), vimos que nunca reunimos la cantidad de delegados (para que ella ganara la secretaría general); Lobo (German Lobo, jefe de despacho de Alfaro) fue más tajante al decir que se iba a retirar, porque no iba a haber cuórum...

-Pero Guillermo, ese no es el punto. El punto es que, si previamente, antes del viernes, usted fue invitado, junto con varia gente para firmar un documento, y si usted me dice 'mire Carmen, yo no voy a firmar, porque no quiero ningún pleito, porque no quiero echarme a nadie encima', yo lo podría entender, digamos que le podría entender.

-Es que no lo vas a entender Carmen, yo, si fuera que la estoy conociendo, yo digo, puta, está bien, pero...

-Pero, ok, pero si usted, llega el momento y contamos con usted, y no había nada más importante que eso...

-Para la Asamblea, Lobo fue más tajante.

-No tiene nada que ver con el tema de la Asamblea.

-Claro, porque ese es el tema de fondo.

-No, porque ahora, con razón, su actitud el día de la Asamblea, completamente pasivo, mientras otros estábamos peleando. Y ese no es el Guillermo que yo conozco.

-Precisamente, no es la primera vez que lo estoy diciendo. He venido diciendo que no estoy de acuerdo de estar peleando con los compañeros. Peliémonos (sic) con los pericos (PLN), los mariachis (PUSC), pero no con los compañeros. Hubo una Asamblea, y no reunimos los votos.

-¿Cómo, que no peliemos (sic) con los compañeros? Nosotros peliamos (sic) con la gente que nos está haciendo daño, con la gente que no quiere que usted sea regidor (en Matina), con la gente que no quiere a Róger de alcalde. Entonces, o hacemos la lucha nosotros, o dejamos que otra gente se...

-Pero la hicimos, la hicimos y perdimos la Asamblea.

-No, ¡no!

-Ellos tuvieron la capacidad de llevar más delegados que nosotros. O sea, son pulsos políticos, internos, si hay la excepción de que nos enojemos todos, eso es al calor de la Asamblea.

-No, no, Memo, me extraña su actitud. Usted sabe cómo es Otto (Guevara) y, además, yo expreso que voy perdiendo la confianza en todo el mundo, entonces. Esto, hasta ahora usted lo está diciendo, y hasta ahora veo algunas actitudes.

-Pero que no quiero pelear con compañeros, eso lo vengo diciendo desde hace rato.

-¿Con Otto?, ok, que nos pasen por encima, si no peleamos con Otto, entonces yo no hubiera sido diputada.

-Pero es que son otros tiempos Carmen (aquí, la diputada habla por encima de su jefe de despacho, grita al mismo tiempo)... Y él no quería que usted fuera diputada y lo logramos, sí o no.

-Viene la jefatura de fracción, viene la jefatura de fracción, vienen las alcaldías, las regidurías, que...

-La jefatura de fracción se sale de nosotros, los asesores, eso es un acuerdo entre ustedes, los diputados. Nosotros no estamos en esas reuniones.

-No no, pero independientemente de eso, independientemente de eso, las broncas se hacen en equipo.

 ¿Por qué el interés en anular la asamblea? 

La Asamblea Nacional del Movimiento Libertario del 7 de marzo del 2015 fue un trago amargo para Quesada, quien había asumido de forma interina la secretaría general de la agrupación, en vista de la renuncia al cargo del exdiputado Manuel Hernández, en agosto del 2014.

Quesada sentía que podía tomar fuerza dentro del Libertario. De hecho, en el audio ella afirma en varias ocasiones que su grupo de apoyo es contrario a Otto Guevara, diputado y actual precandidato presidencial.

En la grabación, la legisladora insiste en que tiene un grupo que está decidido a enfrentar a Guevara, y que pueden conseguir espacios de poder dentro de la agrupación, para asegurar candidaturas a puestos de diputado, regidores y alcaldes afines a ella, entre ellos, Róger Rivera Mora, quien, de hecho, quería ser candidato a alcalde por el Libertario en Limón. No lo logró, entonces lo hizo por el Partido Republicano Social Cristiano.

Empero, los planes de Quesada amenazaban con venirse abajo si no ganaba la secretaría del Partido, tal y como sucedió la tarde del 7 de marzo del 2015.

Con el resultado adverso, y desesperada por revertir el panorama, la legisladora planea, junto Rivera y algunos colaboradores de su despacho, presentar una acción de nulidad al TSE, con el fin de que se repita la Asamblea.

Para ello, confeccionan un documento, en el cual ocho libertarios señalan vicios de nulidad de la Asamblea. Así se aprecia tanto en el audio, como en la acusación presentada por Barrantes.

Por su parte, Barrantes, quien había sido jefe de campaña de Quesada durante la contienda del 2014, asegura que no compartía el contenido del documento, y por eso evitó firmar.

El viernes 13 de marzo del 2015, se vencía el plazo para presentar acciones en contra de la Asamblea Nacional. Para ese momento, Quesada tenía el documento casi listo para ser presentado ante el TSE.

Para el mediodía, en letras de molde, aparecía el nombre de Guillermo Barrantes Boza, pero faltaba su firma.

En vista de que Barrantes no llegaba, la diputada y Rivera coincidieron en que la única solución era poner la firma del asesor y presentar el documento ante el TSE. Al final, el Tribunal conoció esa acción de nulidad y la rechazó por lo que la maniobra no les funcionó. Por el contrario, los choques con Otto Guevara se hicieron más fuertes al punto de que la legisladora terminó renunciando al partido el 2 de setiembre del 2015.

Al lunes siguiente, el 16 de marzo, se dio la discusión que Barrantes grabó en su vehículo. El exasesor asegura que Quesada comenzó a sospechar de que él no le era leal y empezó a hostigarlo, al punto de obligarlo a incapacitarse por acoso laboral.

La situación se tensó al grado de que Quesada logró el despido de Barrantes, el año pasado, lo que provocó que el exasesor presentara el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en busca de que le devuelvan el empleo.

A ello se sumó la denuncia contra Rivera ante el Ministerio Público por "uso de documento falso", que actualmente está en proceso de audiencias, en la fase previa a un eventual juicio.

Barrantes valora ahora querellar también a la diputada Quesada, pero asegura que la ausencia de un mecanismo disciplinario para los diputados, hace que se le complique tomar medidas legales.

El exasesor afirmó a La Nación que aún necesita asesoría jurídica, en vista de lo complicado de un proceso penal en contra de un miembro de la Asamblea Legislativa.











