Diputados de 4 partidos condenan evento en defensa de Nicolás Maduro en la Asamblea Legislativa

San José

Diputados de cuatro partidos políticos condenaron la realización de un evento este viernes en la Asamblea Legislativa, en el que participarán cuatro diputados constituyentes de Venezuela, para defender el régimen del presidente Nicolás Maduro.

El acto es organizado por los diputados Ligia Fallas y José Ramírez, ambos del Frente Amplio, y tendrá lugar entre la 1 p. m. y las 6 p. m. de este viernes en el Salón de Expresidentes del Congreso.

La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas, dirigió una nota al presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, en la que le pidió que no autorice el uso del principal salón del Congreso para un acto en el que se hará apología del régimen chavista entronizado en Venezuela.

Prendas calificó como una ambivalencia el evento, denominado "Encuentro Mesoamericano y Caribeño por la Paz y Dignidad de Venezuela Bolivariana", pues el Congreso costarricense ha aprobado mociones en rechazo y condena de los actos del gobierno de Maduro en múltiples ocasiones.

"¿Cómo ahora vamos a permitir que se haga un acto que no coincide con la posición costarricense ni del plenario y que, encima, se vengan a meter a la Asamblea Legislativa? Ya mandamos una nota al Directorio Legislativo pidiéndole que tome un acuerdo que sea congruente con la posición del primer poder", contestó la mañana de este jueves la coordinadora de la mayor bancada de oposición.

En su nota al Directorio Legislativo, la jefa de fracción del PLN afirmó que recibió con estupor la noticia de que dos diputados del FA invitaron al Parlamento a representantes de "la dictadura de Nicolás Maduro", lo cual ven como un intento para justificar el régimen "que oprime a Venezuela".

"Como fracción legislativa consideramos que utilizar el Parlamento y sus instalaciones para actividades con promotores de la dictadura violenta los valores democráticos de nuestro país. Más aún, nuestra Asamblea Legislativa, en reiteradas ocasiones ha manifestado su repudio a la violación constante de la democracia que vive Venezuela a pesar de la constante oposición el Frente Amplio a estas manifestaciones", se lee en la nota.

El candidato presidencial liberacionista, Antonio Álvarez Desanti, también instó al presidente Luis Guillermo Solís a no aceptar ninguna actividad oficial con los constituyentes venezolanos, por considerar que pertenecen a un "régimen antidemocrático". A su vez, reiteró su apoyo a la gestión de los diputados del PLN. "Dichas actividades son una afrenta a la defensa de los principios y valores democráticos que caracterizan a Costa Rica", dijo.

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), William Alvarado, adelantó que su fracción "hará todo lo que esté a su alcance" para impedir que los dos legisladores del FA logren llevar a la sede del Parlamento a los constituyentes venezolanos.

"En un lugar donde se respira democracia, donde laboramos diputados electos democráticamente, no podemos recibir a un grupo de diputados constituyentes que irrespetaron a la Asamblea Nacional de Venezuela que sí fue elegida por la voluntad popular. Ellos no deben ser recibidos acá (en el Parlamento) de ninguna manera", comentó el socialcristiano.

Su bancada emitió un comunidado de prensa en el que rechazó "enérgicamente" la visita de los cuatro constituyentes venezolanos por representar "a la dictactura de Nicolás Maduro".

"Solicitamos al Gobierno de Cost Rica no reconocer la investidura de estos diptuados y abstenerse de asistir a cualquier actividad en la que participen. Le pedimos al Directorio legislativo no autorizar el uso de las instalaciones o de cualquier recurso de la Asamblea Legislativa para actividades en las que estén presentes esos diputados", agregaron los congresistas del PUSC.

Por su parte, el legislador Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), agregó que las autoridades del Congreso deben censurar cualquier intento de un parlamento o de cualquier otro costarricense "de hacerle orquesta y prestarse a los juegos de Nicolás Maduro".

"El plenario debería pronunciarse y deberíamos ser contundentes y pedirle a a la administración de la Asamblea que no colabore en nada. Los partidos tenemos que tener claro cuál es nuestro compromiso, si es democrático, perfecto pero, en este tipo de casos, servir de orquesta para favorecer un espectáculo de representantes no democráticos, creo que no es conveniente", recalcó.

La fracción del Movimiento Libertario se sumó a la condena y pidió al Congreso rechazar la facilitación de cualquier espacio de sus instalaciones para la realización del foro, para no brindarles carácter oficial a los constituyentes.

"Una democracia como la nuestra y una Asamblea Legislativa que ha sido referente durante décadas de los principios democráticos de la independencia de poderes no puede admitir, recibir o tener ningún tipo de consideración ante una Asamblea Constituyente emanada de la burla de la voluntad popular", advirtió la jefa de bancada libertaria, Natalia Díaz.

Frente Amplio tibio

Por su parte, el jefe de bancada del Frente Amplio, Francisco Camacho Leiva, evadió sentar una posición clara de condena al acto organizado por dos de sus diputados.

Camacho ni condenó ni avaló el evento, y dijo que desconocía la realización del encuentro pues ni él ni la fracción fueron informados acerca de la presencia de los cuatro constituyentes venezolanos en el Congreso.

"No tengo conocimiento, no he sido invitado al acto y la fracción tampoco. No conozco nada acerca del fondo del acto. Si quiere saber si las autoridades del Partido fueron invitadas pregúnteles a ellos", contestó este jueves.

Al consultársele sobre si estaba de acuerdo en que el Congreso prestara uno de sus salones para celebrar una actividad en apoyo al Gobierno de Maduro, Camacho dio a entender que sí.

"Por aquí (el Parlamento) transita la oposición y todo el mundo libremente. No veo por qué hay que limitar a unos y a otros no", se limitó a decir.

Para la elaboración de esta nota se intentó obtener el criterio de la fracción del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC). Sin embargo, ni el jefe de bancada, Javier Cambronero, ni la subjefa, Marlene Madrigal.