Regidor y alcalde de Moravia se enfrentan por reglamento contra discriminación a gais

La palabra "celebración" en un mensaje que escribió en su cuenta de Facebook el alcalde de Moravia, Roberto Zoch, luego del fracaso del reglamento contra la discriminación contra la población lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGTBI), desató una polémica este martes.

Luego de que este lunes el regidor liberacionista y proponente del proyecto, Giancarlo Casasola, retirara el plan del Consejo, Zoch escribió:

"¡Buenas noches Moravia! Se terminó el tema del reglamento! El 'reglamento municipal contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Municipalidad de Moravia' oficialmente ha sido retirado por el regidor proponente del reglamento.

"¡Gracias a tod@s los moravian@s y regidores por su participación! Estos procesos de participación ciudadana nos hace más fuerte como comunidad.

"Celebramos el proceso de participación ciudadana, tanto a favor del reglamento como en contra del reglamento, que ha tenido la ciudadanía en la consulta pública realizada por dicho reglamento", dijo el alcalde.

Para Casasola, con este mensaje Zoch celebra el retiro de la iniciativa. Sin embargo, el alcalde afirma que solo estaba celebrando el proceso de participación ciudadana.

El regidor dijo que "nunca" Zoch manifestó su apoyo al proyecto y que, inclusive, aplaudió cuando al Concejo Municipal llegaban grupos religiosos hablando en contra del proyecto.

"El alcalde aplaudió cuando yo le dije que iba a retirar el proyecto; cuando las personas de grupos religiosos llegaban, él aplaudía cuando cada uno de ellos se manifestaba en contra . En su comentario, él dice que 'Moravia somos todos' pero no parece ser consecuente con el reglamento que se quería aprobar", dijo Casasola.

El proyecto se sometió a consulta pública en setiembre. Unas 130 personas se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa, por medio de correos, cartas o de forma presencial. Antes de que se analizara la posición de las personas, Casasola retiró la iniciativa, afirmó que el proceso "fue muy desgastante" y que se prestó para hacer "politiquería" por parte de algunos sectores.

Zoch considera que el regidor retiró la propuesta porque no quiso asumir la "carga política" que eso implicaba y porque el proyecto no tuvo apoyo.

Niega que estuviera celebrando que el proyecto fracasó y afirma en la Municipalidad siempre se ha buscado erradicar todo tipo de acciones discriminatorias en contra de la dignidad humana, por orientación sexual o identidad de género.

"La intención del comentario en redes sociales siempre fue informar que, por decisión exclusiva del regidor proponente del reglamento, el tema salía oficialmente de la corriente del Concejo Municipal para que ya no siguieran enviando sus aportes a favor o en contra y agradeciendo todo el respeto presentado por ambas partes. Si con mis manifestaciones del día de ayer no me di a entender de esta forma, u ofendí a algún grupo, les pido sus disculpas y espero que no vuelva a suceder", dijo Zoch.

El jerarca recordó que el 2 de noviembre del 2016 la Municipalidad se declaró un espacio libre de discriminación, por la orientación sexual e identidad de género o cualquier otra que represente una amenaza a la dignidad humana.

También, el 28 de marzo de este año, la Municipalidad de Moravia aprobó una moción de censura contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en cualquier negocio del cantón, a raíz de un incidente ocurrido con una pareja de mujeres en el bar Micheladas.

