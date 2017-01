Megapuerto deberá dar terreno a MOPT para corregir pifia en vía

Para solucionar el error en la construcción del acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), el MOPT deberá pedir a APM Terminals, concesionario de la obra, una franja del terreno concesionado para el megapuerto.

Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, dijo que negocian con la compañía holandesa para usar parte del área dada en concesión y corregir el acceso final al puerto, que se corrió de 60 a 80 m por un mal cálculo en la carretera temporal.

Dicha obra, de 2,8 km en lastre, se realizó con coordenadas geográficas equivocadas, lo cual provocó la diferencia de hasta 80 metros entre el punto donde finaliza el acceso provisional y el ingreso real del puerto.

El error fue señalado en octubre en un informe de la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, el Estado sabía del desfase, según Villalta, desde 2015, año en que se abrió la vía.

Kenneth Waugh, gerente general de APM en Costa Rica, confirmó que afinan los detalles de un convenio para que el Estado tome una parte del espacio concesionado para hacer la entrada definitiva al puerto.

“Nosotros les vamos a permitir a ellos (Consorcio del Atlántico) construir dentro del área de concesión asignada a nosotros, de la cual somos responsables (...); ellos deberán mantener las mismas normas de cumplimiento ambiental que manejamos”, explicó.

La franja que deberá dar APM al MOPT se definirá más adelante, pues aún no se finalizan los diseños de la carretera.

Terminar la vía de ingreso al puerto es una prioridad para el MOPT, pues, si no está lista en enero de 2018 los exportadores perderán un descuento de $20 por cada contenedor movilizado en el megapuerto.

El Gobierno debe tener listos dos carriles asfaltados en setiembre de este año para la apertura del muelle. En enero de 2018, debe poner en operación otros dos carriles.

Villalta aseguró que este trabajo, contratado por $70 millones al Consorcio del Atlántico (empresas MECO y Puentes y Calzadas), estará listo a tiempo, pese a los problemas detectados por la Contraloría. Una de las fallas es haber dado la orden de inicio con dos meses de atraso.

Además, la CGR llamó la atención del MOPT por deficiencias con el presupuesto del plan, instalación del cableado eléctrico para dotar de electricidad al megapuerto y la fiscalización de obras.

Por último, concluyó que existe el riesgo de que la terminal esté lista, pero la calle de ingreso no.

Aunque el titular del MOPT declaró, en diciembre, que APM posiblemente también se atrasará en la construcción del muelle, Waugh rechazó ese argumento y aseguró que el cronograma de trabajo avanza de buena forma. De acuerdo con la firma, el proyecto tiene un 57% de avance.

En 2014, el MOPT le pidió a APM construir la vía, pero al final se desistió de la idea por un asunto de costos.

Explicación. Carlos Jímenez, ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que dirigió la construcción del acceso provisional, valorado en ¢5.000 millones, dijo que se siguió el trazado establecido por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

Afirmó que no hubo ningún error porque siguieron el diseño suministrado por el CNC.

Desde el 2 de enero, La Nación envió consultas sobre este tema a Sylvia Jiménez, secretaria técnica del Consejo, pero aún no contesta.

Pese al error en la conclusión del camino provisional, Jiménez fue nombrado, en noviembre de 2016, como gerente de la construcción del acceso definitivo a la TCM. Según el ministro, nombrar a Jiménez fue una decisión correcta, pues, el funcionario conoce el proyecto.

Más problemas. Carlos Portela, representante del Consorcio del Atlántico, envió una nota al Conavi el 27 de setiembre en la cual expone preocupaciones.

Portela declaró que la orden de inicio se recibió en agosto de 2016, pero la administración no les había comunicado dónde se colocarían las torres de electricidad, no se había coordinado para hacer trabajos dentro de las instalaciones del concesionario, no se tenía informes sobre las expropiaciones, ni se había nombrado al gerente del proyecto. Agregó que no han podido desarrollar su labor por estas situaciones y que el tiempo perdido deberá ser recompesado.











