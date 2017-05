Autoridades analizan tres opciones para ampliar tramo de montaña

Iniciativa fue planteada por Lanamme, según el CNC

La ampliación de la ruta 27 entre Ciudad Colón y Orotina, donde predomina el terreno montañoso, hace que las autoridades valoren tres posibles opciones para la intervención de ese tramo.

La propuesta presentada por Globalvia ante el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) habla de habilitar cuatro carriles (dos por sentido), para este sector.

Silvia Jiménez, secretaria del CNC, explicó que las posibilidades que se manejan para la intervención son: corte de talud, pasos elevados y corte y relleno; sin embargo se desconoce cuál o cuáles se implementarán finalmente.

"No pensaría en dinamitar, la idea es no tocar la pared y aunque hay opciones, no está definida una solución", dijo Jiménez.

De acuerdo con el CNC, las alternativas fueron presentadas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme). Esa institución reconoció que han participado en las reuniones, pero no confirmaron ni descartaron que las propuestas sean suyas.

La expansión de la ruta 27 está en análisis. En el 2014 la concesionaria presentó el diseño conceptual del proyecto, pero fue hasta el 2016 cuando comenzó el análisis por parte del CNC.

Actualmente se desconoce la fecha en la que se ejecutaran las obras y el costo.











