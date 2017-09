Raquel Montiel: 'No me daban trabajo por ser gordita'

"A mi me patearon de todo lado, me decían 'no es la imagen que buscamos, usted no me sirve, no cabe en mi cocina, las personas obesas no rinden suficiente..."

Así resume Raquel Montiel, cómo su búsqueda de empleo como cocinera se convirtió en uno de sus mayores traumas.

La joven vecina de Pavas es una de las beneficiadas con los servicios del Centro Municipal de Desarrollo Familiar de San José.

Aunque ella llegó a las oficinas en busca de una ayuda económica, pues lleva años sin trabajar, encontró mucho más que eso.

"Apenas llegué, la licenciada Wendy me agarró y me explicó lindísimo y de una vez me mandó con la psicóloga", recordó la joven.

Raquel contó que además de que le explicaron sobre la legislación laboral que castiga la discriminación al contratar personal, la psicóloga le ayudó enormemente a entender que su físico no es lo que cuenta sino su capacidad.

"Ella me dijo que lo físico no puede ser todo, ellos debieron haber probado mi capacidad para cocinar, mi cuchara, eso me ayudó bastante porque eso era algo que me afectaba psicológicamente... ella me pegó el empujoncito que necesitaba", explicó.

Además de la intervención terapéutica que recibió, ahora Raquel se encuentra dentro de los grupos que reciben asesorías sobre cómo emprender y manejar sus finanzas.

Actualmente se dedica a vender comida en su casa, pues ella es quien lleva el sustento a la casa en donde vive con su hijo de tres años y su mamá.

Según dijo, ahora también recuperó el ánimo para volver a buscar ser contratada.