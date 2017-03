Ministro del MOPT comparecerá ante diputados por error en vía a megapuerto

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, deberá comparecer ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público por los errores en el diseño de la vía de acceso al megapuerto de Moín, en Limón.

Mario Redondo, diputado que preside la Comisión, confirmó que la audiencia con el jerarca está agendada para el 23 de marzo.

El legislador agregó que también tendrán que asistir Sergio Alfaro, ministro de Presidencia y Germán Valverde, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

La convocatoria es motivada por un error en los planos constructivos del camino provisional de 2,8 kilométros. En dichos documentos se utilizaron coordenadas geográficas erróneas, lo que generó un desfase de 80 metros entre el punto donde concluye la vía y la entrada real del puerto.

LEA: Pifia en camino a megapuerto costará ¢7.900 millones

La ruta provisional fue abierta desde 2014 para la entrada de camiones con materiales y trabajadores.

La inconsistencia obligó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a replantear los diseños y negociar con APM Terminals, concesionario de la terminal portuaria, un convenio para utilizar parte del área concesionada y asumir obras que, en principio, eran responsabilidad del concesionario.

La Nación publicó este jueves que corregir la pifia en los diseños costará ¢7.900 millones.

"Aún no están notificados, pero sí está agendado para el 23 de marzo, normalmente convocamos una semana antes. Este caso es una pifia descomunal y no podemos dejar pasar eso así nomás (...) Me parece que el trabajo del MOPT en este Gobierno es muy poco serio, es evidente la impericia con la que se vienen manejando estos temas", dijo Redondo.

Gerardo Vargas, diputado del Frente Amplio por la provincia de Limón, fue quien presentó la moción para obtener explicaciones de parte de los funcionarios mencionados.

"Esa moción yo la presenté desde enero de este año, la presenté porque queremos que nos expliquen cómo 2,8 km de carretera cuestan $71 millones y ahora nos interesa más porque como salió a la luz pública que hay un error en el diseño y se van a necesitar $14 millones más", comentó Vargas.

En reiteradas ocasiones, Villalta ha expresado que el monto de la obra se debe a la complejidad de la vía, pues la zona donde se construye tiene suelos de muy mala calidad y buena parte debe hacerse como un paso elevado a unos seis metros de altura.

Según el Conavi, el camino definitivo, adjudicado al Consorcio del Atlántico, firma conformada por Meco y Puentes y Calzadas, tiene un 20% de avance.

Ambos congresistas dijeron que el MOPT debería abrir "de inmediato" una investigación para determinar responsabilidades.