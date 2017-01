Álvarez Desanti pide a sus diputados rechazar el plan fiscal 'light' del Gobierno

José María Figueres se declara sin comentarios ante retiro del plan de empleo público

La nueva reforma tributaria del gobierno depende de la posición del PLN y, en este partido, los aspirantes electorales tendrán un peso determinante en la decisión sobre apoyar o no la iniciativa.

Zapote desconvocó el plan que pretendía atenuar el gasto mediante la imposición de topes a los pluses salariales de los empleados públicos, así como los proyectos que generarían más recursos al aumentar los impuestos de ventas y renta. En su lugar, ofreció un plan fiscal más simple, con el que recaudaría solo un 30% de los recursos que pretendía en un principio.

El precandidato Antonio Álvarez Desanti adelantó que pedirá a los diputados de su tendencia rechazar la propuesta de Luis Guillermo Solís.

Aunque está ausente de la Asamblea Legislativa, mientras se dedica de lleno a su campaña, el diputado se inclina por mantener la decisión de no discutir impuestos de cualquier forma, si no se tramita el proyecto de ley de límite a pluses de su compañera Sandra Piszk, quien apoya su tendencia.

"Con esto, el Gobierno enterró los impuestos, porque el PLN ha sido claro en que si no hay avance en empleo público, no vamos a avanzar en impuestos. Ahora renunciaron a esa discusión y pretenden que se avance en impuestos", dijo Álvarez Desanti.

"Voy a solicitarles a los diputados que están conmigo, que son la mayoría, que no aceptemos la propuesta de ir adelante con esa instancia. Creo que la fracción va a decidir no respaldar esa propuesta", dijo el precandidato liberacionista.

Por su parte, el precandidato y expresidente José María Figueres se limitó a decir, por escrito y sin aceptar preguntas, que no tenía ningún comentario que hacer con respecto al tema del empleo público.

Rolando González, diputado y también precandidato, asegura que las reacciones ante la propuesta del Gobierno podrían ser diversas y que él no percibe una intervención externa a los diputados, para que tomen su decisión como bancada.

En su nuevo plan fiscal, el gobierno renunció a subir el impuesto de ventas de un 13% a un 15%, siempre que este sea transformado en impuesto sobre el valor agregado, lo que permitiría gravar servicios como los alquileres, la electricidad, el agua o los gimnasios.

En el caso de renta, desistió de aumentar de un 8% a un 15% el tributo sobre las ganancias de capital, como las que generan los bonos, y propuso un 12%.

El Partido de Acción Ciudadana (PAC) no cuenta con el apoyo de la Unidad Social Cristiana (PUSC) ni del Movimiento Libertario. Depende, entonces del PLN, cuya jefa de fracción, Maureen Clarke, anunció que harán consultas a los precandidatos presidenciales.

Álvarez asegura que, aunque Clarke dejó abierta la posibilidad de apoyar ese plan fiscal debilitado, su posición solo tendría eco en los figueristas de la bancada parlamentaria que, según él, son dos o tres.

Consulta a precandidatos

"No podemos decidir lo que nosotros queramos, depende de lo que consultemos con ellos. Yo, como coordinadora, tengo que escucharlos a todos", dijo Maureen Clarke, quien además apoya la precandidatura del expresidente José María Figueres.

Lo cierto es que diputados cercanos a Figueres, como Julio Rojas y Paulina Ramírez, reconocieron que en el ambiente parlamentario pesa mucho la sensación de que el plan de Sandra Piszk no tiene viabilidad.

"Hay una realidad. Hay 22 diputados, ninguno de ellos del PLN, que le dijeron al presidente Luis Guillermo Solís que desconvocara el plan de empleo público. Al restarle ese número a los 57, quedan 35 diputados y es claro que eso no funciona para tramitar un proyecto como este. Ante la realidad aritmética, uno no puede ir más allá", sentenció Rojas.

Ramírez lo explicó de forma similar, al decir que "hay muchos que en el Congreso dudan de la viabilidad del proyecto, que no lo ven viable". Luego, se excusó de no dar más opiniones porque, asegura, en su posición de tesorera del comité ejecutivo prefirió no inclinarse públicamente por ningún grupo.

Ramírez es originalmente es más cercana a Figueres y, de hecho, está en la tesorería liberacionista gracias a la fórmula con la que el expresidente llegó al comité ejecutivo nacional de Liberación.

La opinión de Ronny Monge, afín a Álvarez Desanti, es que se debe confiar en la prudencia y la responsabilidad de los congresistas, y no solo actuar ante peticiones de uno u otro aspirante presidencial. "Estar con uno u otro no nos hace menos independientes", dijo el legislador herediano.











