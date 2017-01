¿Qué temas abordó Donald Trump en su primera conferencia como presidente electo?

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Nueva York

Donald Trump acusó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos de filtrar a la prensa un dossier con memos rusos que contiene información comprometedora y no verificada en su contra.

"Creo que es muy triste cuando informes de inteligencia se filtran a la prensa. Creo que es muy triste. Primero que nada, es ilegal", afirmó Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo, e insistió en que solo las agencias pueden haber filtrado el dossier.

"Creo que es escandaloso que se permita que esta información se filtre", sostuvo. "Son todas noticias falsas. Son cosas mentirosas. Nunca sucedió", dijo Trump . "Un grupo de opositores se juntó, gente enferma, y produjeron esa basura", denunció.

Varios jefes de inteligencia se reunieron el viernes pasado con Trump y le entregaron un resumen de dos páginas sobre informaciones, potencialmente vergonzosas pero que no han sido verificadas, informaron CNN y The New York Times citando a funcionarios sin identificar familiarizados con el encuentro.

El resumen de los jefes de inteligencia entregado a Trump y al presidente saliente Barack Obama se basa en 35 páginas de memos rusos —fechados entre junio y diciembre de 2016— con detalles comprometedores sobre el presidente electo.

El dossier, que ha circulado en Washington informalmente durante semanas, fue publicado por BuzzFeed, generando una fuerte polémica mediática porque no ha sido corroborado por ninguna fuente oficial.

Uno de ellos alude a la existencia de un video de carácter sexual filmado clandestinamente por los servicios rusos durante una visita a Moscú en 2013, supuestamente para luego chantajearlo.

El documento, redactado por un exagente del contraespionaje británico considerado creíble por los servicios estadounidenses, menciona también a supuestos intercambios de informaciones durante varios años entre Trump y su entorno, y el Kremlin, en ambas direcciones.

Moscú rechazó categóricamente las acusaciones.

"El Kremlin no tiene informes comprometedores sobre Trump ", dijo el miércoles a la prensa el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dimitry Peskov, quien afirmó que esas alegaciones pretenden "minar las relaciones bilaterales" entre Washington y Moscú. "Es una total falsedad", añadió.

Relación con Moscú

Durante la conferencia, Trump dijo que sería "una ventaja" si tiene una buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin, pero admitió que no será fácil ser aliados.

"Si a Putin le gusta Donald Trump, considero eso como una ventaja, no como un lastre, porque tenemos una relación horrible con Rusia", dijo Trump.

El mandatario electo también dijo que cree que Rusia estuvo detrás del pirateo de los servidores de la campaña electoral demócrata.

"Sobre el pirateo, creo que fue Rusia, pero también creo que hemos sido pirateados por otros países, otras personas", afirmó Trump.

La inteligencia estadounidense concluyó tras la elección del 8 de noviembre que Moscú interfirió en la elección presidencial, pirateando los servidores de la campaña demócrata, para ayudar a Trump y contribuir a la derrota de Hillary Clinton.

Trump promete construir ya el muro con México

El presidente electo dijo que no esperará un año o un año y medio para construir el muro con México sino que empezará ya, y que el país vecino pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente mediante impuestos.

"No es una cerca. Es un muro", afirmó Trump en su primera conferencia de prensa en 167 días.

"No quiero esperar un año o un año y medio" para empezarlo, añadió. "México pagará por él (...) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago", dijo.

Sus negocios

El mandaraio electo dijo que cedió su imperio inmobiliario a sus dos hijos varones, Eric y Donald Jr, y afirmó que esto evitará los conflictos de interés con su nuevo empleo como presidente de Estados Unidos.

"Mis dos hijos aquí presentes, Don y Eric, van a dirigir la empresa. La dirigirán de manera muy profesional. No me hablarán del tema", dijo Trump.

Su hija Ivanka, precisó, también cortará los lazos con el imperio Trump y se concentrará en la instalación de su familia en Washington, donde su esposo Jared Kushner trabajará como alto asesor en la Casa Blanca.

Empleo

El magnate prometió, en la conferencia, crear más puestos de trabajo que sus antecesores durante su gobierno que comienza el 20 de enero.

"Vamos a crear empleos. Dije que seré el mayor creador de empleos que Dios ha creado. Y lo creo", dijo Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo.

Trump habló de los planes de Fiat Chrysler de crear 2.000 empleos en fábricas de Michigan y Ohio. Además, destacó que Ford no construirá una planta de $1.600 millones México y en cambio actualizará una fábrica en Michigan y agregará 700 empleos.

El futuro presidente anunció también un "gran impuesto fronterizo" a las empresas estadounidenses que sean deslocalizadas al extranjero.

"Si usted quiere mudar su fábrica y por ejemplo la construirá en México y fabricará sus aires acondicionados o coches o lo que sea y lo venderá a través de una frontera muy, muy fuerte, no una frontera débil como es ahora —en realidad no tenemos frontera, es un colador agujereado— se equivocan. Van a pagar un gran impuesto fronterizo", advirtió.