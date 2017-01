Resumen: Las polémicas declaraciones de Donald Trump que impactan Europa

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Londres

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, concedió una entrevista al diario británico The Times y al alemán Bild, lo cual provocó rápidamente la reacción de los europeos.

Repase algunas de sus principales declaraciones:

- "Creo que el brexit acabará siendo una gran cosa".

- "Pienso realmente que si (los países de la UE) no hubieran estado obligados a aceptar tantos refugiados, con todos los problemas que conlleva, no se habría dado brexit".

Consultado sobre la posibilidad de firmar un acuerdo comercial con el Reino Unido, respondió "absolutamente, muy rápidamente" y añadió que su administración trabajará "muy duro para alcanzarlo (este acuerdo) rápidamente y con todo en regla". Un pacto sería "bueno para ambas partes", afirmó.

- "Creo que cometió un error catastrófico y que fue acoger a todos estos ilegales (se refiere a los refugiados), acoger a toda esta gente viniera de donde viniera".

- "Creo que otros países dejarán" la Unión Europea, siguiendo el ejemplo de Londres, según él, por culpa de la crisis migratoria.

- "Pienso que mantenerla (la UE) unida no será tan fácil, como mucha gente piensa".

- "La UE fue construida, parcialmente, para combatir a Estados Unidos a nivel comercial, ¿no? No me preocupa realmente si va a separarse o permanecer unida, para mí, esto no tiene importancia".

- "Ya dije hace mucho tiempo que la OTAN tenía problemas. En primer lugar porque está obsoleta porque fue creada hace muchos y muchos años" y "en segundo lugar, los países (miembros) no pagan lo que deberían".

- "Está obsoleta (la OTAN) porque no se ocupó del terrorismo".

TAMBIÉN: OTAN reitera 'confianza absoluta' en el compromiso de Donald Trump, aunque la trató de 'obsoleta'

Interrogado sobre su prioridad como comandante en jefe del ejército estadounidense, respondió: "ISIS" (acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico, EI), pero dijo que prefería "no decir nada" de lo que tenía previsto, para no ser como "Obama u otros".

- "No quiero decir lo que haré respecto al acuerdo con Irán. Pero no estoy contento con el acuerdo con Irán, creo que es uno de los peores acuerdos que se han hecho, creo que es el más estúpido que he visto..."

ADEMÁS: Estados Unidos levanta sanciones a Irán tras acuerdo por tema nuclear

Sobre la intervención de Rusia en Siria: "Creo que es algo muy duro. Es una muy mala cosa".

En una crítica al presidente saliente Barack Obama, añadió: "Tuvimos la posibilidad de hacer alguna cosa (...) y no pasó nada. Fue el único momento y ahora, ya parece demasiado tarde".

- "Vamos a ver si podemos hacer buenos acuerdos con Rusia. Pienso que el armamento nuclear debe ser reducido sensiblemente".

LEA MÁS: Barack Obama espera que Donald Trump 'haga frente' a Rusia

- "Empiezo confiando en los dos pero veamos cuánto tiempo dura. Quizás no por mucho tiempo".

Preguntado por Angela Merkel, respondió: "No la conozco, nunca me he reunido con ella". Pero "la respeto mucho. Creo que fue una gran líder".