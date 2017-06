Un homosexual e hijo de inmigrante, a punto de ser próximo primer ministro de Irlanda

Dublín

Leo Varadkar, un joven médico, homosexual e hijo de inmigrante indio, fue elegido el viernes líder del partido Fine Gael y será, si lo aprueba el Parlamento, el próximo primer ministro de la católica Irlanda.

Las elecciones primarias del partido centrista que gobierna Irlanda enfrentaron a Simon Coveney, ministro de Vivienda, y a Varadkar, ministro de Protección Social, que acabó imponiéndose.

Varadkar se convertirá en primer ministro a los 38 años cuando el Parlamento vuelva de su receso a finales de mes, y confirme un nombramiento, histórico por varios motivos.

El centrista Fine Gael es el partido con más diputados y la designación de su líder como primer ministro se da por hecha.

Varadkar sustituirá al dimisionario Enda Kenny y romperá tres moldes: será el jefe de gobierno más joven de la historia de la República de Irlanda -que se independizó del Reino Unido en 1922- y el primero abiertamente homosexual e hijo de inmigrante.

Un titular reciente de la televisión estadounidense CNN sobre este hito, llevó a un analista político del New York Times a observar: "Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos diríamos 'sólo en Estados Unidos'".

Que Irlanda sea tan tolerante como se desprendió de la aprobación del referendo del matrimonio homosexual, en 2015, es objeto de debate, pero, en cualquier caso, la sociedad irlandesa es ahora más urbana, multicultural y secular que nunca.

Unos meses antes de aquel referendo, Varadkar reveló al público su orientación sexual.

"Soy gay, no es un secreto pero tampoco algo que todo el mundo sabe, y nunca había hablado públicamente de ello antes", explicó en la radio nacional irlandesa.

"No es algo que me defina: no soy un político medio indio, ni un político médico, ni un político gay. Es simplemente parte de mí, no es lo que me define. Supongo que es parte de mi carácter".

La Iglesia Católica ha perdido influencia por culpa de los escándalos de abusos sexuales a niños, o el trato a las madres solteras en el pasado.

LEA: Encuentran numerosos restos de bebés en centro católico de madres solteras de Irlanda

Pero la homosexualidad no fue despenalizada sino hasta 1993 y hace poco un político irlandés decía que era mejor que dos hombres andaran por la calle con pistolas que de la mano.

Varadkar ya avisó que su homosexualidad no será un asunto importante y que no espera que su pareja, Matt Barrett, también médico, lo acompañe en compromisos oficiales.

Hijo de un médico indio de Mumbai y de una enfermera irlandesa, el próximo primer ministro tiene dos hermanas mayores y creció en Dublín.

Pese a su formación en medicina, fue elegido concejal cuando tenía poco más de 20 años y pasó a dedicarse completamente a la política al ser elegido diputado en 2007. Actualmente es ministro de Protección Social, y ha ocupado otros puestos en el gabinete.

Varadkar es descrito como muy inteligente pero tímido. También se ha ganado reputación de conservador directo y franco, lo que le ha valido alguna polémica.

En 2008, cuando el desempleo era alto tras el estallido de la crisis, fue acusado de racista por proponer pagar el billete de regreso a sus países a los extranjeros. Más recientemente lideró una campaña contra "quienes abusan de las ayudas sociales", tildada de insensible por algunas voces.

Los sondeos no le castigan por ello, y prevén que Varadkar aumente la popularidad del Fine Gael, tras un periodo difícil por los recortes presupuestarios. Aunque ha descartado adelantar las elecciones, puede que la tentación acabe siendo demasiado fuerte.