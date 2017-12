"Algunos tienen entre 35 y 40 años. Nómina y contabilidad, por ejemplo, tienen tiempos de creación extensos. (Son sistemas que) no se comunican entre ellos. Cuando uno habla que no tiene comunicación es que los sistemas no se alimentan uno con otros, no están interconectados, cada uno es independiente", reconoció el gerente financiero de la Caja, Gustavo Picado Chacón.