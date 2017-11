"Hay que revisar si es más favorable cobrarlo o no, porque depende de lo que pueda significar para el sector, porque estamos tocando el tema turismo, estamos tocando también un punto sensible. ¿Será mejor más bien la atracción del turismo o aprovechar más bien que hay una importante afluencia de turistas y que podríamos creer también que las líneas aéreas podrían pagarlo?, pero en realidad no tenemos el detalle", expresó Ramírez.