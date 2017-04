Embajador de Estados Unidos descarta peligros para el TLC

Diplomático asegura que en Washington no está en discusión el futuro del acuerdo comercial

Stafford Fitzgerald Haney, embajador de Estados Unidos en Costa Rica, descarta que esté en peligro el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas inglés).

El diplomático aseguró, en el foro Visionarios 20/20, que el tratado con la región no está incluido en la agenda de revisión de acuerdos comerciales de su país.

"Hasta hoy en día no estoy preocupado por CAFTA (...). No hemos oído nada en Washington, nadie está hablando ni enfocado en CAFTA, para nada. No creo que vaya a suceder", afirmó Haney.

El tema de discusión en dicha jornada fue la situación de Costa Rica ante la nueva administración estadounidense dirigida por Donald Trump.

Para Estados Unidos –enfatizó– la realidad del CAFTA es muy diferente a la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas inglés), pues en el primero de los casos poseen un balance comercial positivo.

Durante esta semana, Estados Unidos, Canadá y México iniciaron los primeros pasos para renegociar el NAFTA.

Haney descartó que el gobierno de Trump esté en contra del comercio, sino que se está en un proceso de reevaluación para beneficiar a los consumidores y trabajadores estadounidenses.

"Nosotros como socio número uno en comercio, inversiones y de turistas obviamente jugamos un papel y es comprensible si los mensajes (de EE. UU.) no son claros; pero ni en el Departamento de Estado, ni el de Comercio vemos por qué tendría que cambiar la relación comercial con Costa Rica en esta administración (de Trump)", recalcó el diplomático estadounidense.

Haney fue designado como encargado de la embajada estadounidense en el país por el gobierno demócrata de Barack Obama. La administración Trump decidió mantenerlo en el puesto.

Junto a Haney, participaron en el foro Alberto Trejos, exjerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex); Jorge Sequeira, director de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y Jhon Fonseca, viceministro actual de Comex. La discusión fue dirigida por Armando González, director de La Nación.

Visionarios 20/20 es un evento organizado por La Nación, la Universidad Latina de Costa Rica y la constructora H. Solís. El conversatorio se hizo la noche del jueves 27 de abril en el auditorio del periódico, en Llorente de Tibás.

EE. UU. es el principal socio comercial de Costa Rica. El 40% de las exportaciones de bienes se dirigieron a ese país el año pasado, es decir, $4.179 millones, muestran los datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Mientras que Costa Rica importó bienes desde EE. UU. por $6.099 millones; es decir, se mantiene una balanza comercial positiva para Estados Unidos de $1.920 millones, según datos de Procomer.

Además, el 50% de la inversión extranjera recibida es de capital estadounidense. En el 2016, el monto total fue de $2.762 millones, detalla el Banco Central.

Temores.

A pesar del mensaje del diplomático, tanto Fonseca como Sequeira reconocieron que dan un seguimiento diario de lo que se dice en la capital estadounidense en materia comercial.

El viceministro reconoció que es difícil planificar estrategias de trabajo, pues los mensajes recibidos son variables de un día a otro.

Para Alberto Trejos, exjerarca de Comex, el entorno comercial externo es muy difícil de leer, pues varía de un día a otro por un tweet, dijo en alusión al uso de esta red social por parte de Trump.

Agregó que el acuerdo con Centroamérica no está en la mirilla del gobierno estadounidense ahora; pero no sabe si se mantendrá así.

"Estoy muy seguro de que directamente nadie quiere meterse con CAFTA porque los números dan a favor de Estados Unidos", recalcó Trejos.

Por su parte, Jorge Sequeira coincidió con el jerarca de Comex de que la reciente reforma tributaria de Trump es una amenaza para Costa Rica, pues incluye una reducción impositiva a las empresas estadounidenses.

El director de Cinde explicó que el impuesto es hoy del 35% y la iniciativa es bajarlo al 15%.

"La reducción (de impuesto a las empresas) sí impactaría a Costa Rica porque nuestro incentivo es de tipo fiscal para el régimen de zona franca. Ese diferencial de beneficio de operar allá o aquí, en términos fiscales, se reduce", enfatizó Sequeira.

Todos los panelistas coincidieron en que Costa Rica enfrenta retos comerciales, adicionales a la situación de EE. UU., principalmente en materia de competitividad.











