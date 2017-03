Se filtra video de discusión entre CEO de Uber y un chofer; ejecutivo reconoce problemas de liderazgo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

"Algunas personas no les gusta tomar la responsabilidad de su propia mierda", respondió el CEO de Uber, Travis Kalanick, luego del reclamo de un conductor por la rebaja en tarifas.

El sitio de noticias Bloomberg reveló un video del encuentro entre el chofer y Kalanick, cuando el líder de la compañía de tecnología abordó su carro el pasado 5 de febrero.

En una disculpa a su equipo de trabajo, el CEO reconoció que se trató de un error.

"Decir que me da vergüenza es una subestimación extrema", escribió Kalanick. "Mi trabajo como su líder es liderar y que comienza con comportarse de una manera que nos enorgullece a todos. Eso no es lo que hice, y no se puede explicar", dijo.

"Está claro que el video es un reflejo de mí, y las críticas que hemos recibido es un duro recordatorio de que debo cambiar fundamentalmente como un líder y crecer. Esta es la primera vez que he estado dispuesto a admitir que necesito ayuda en liderazgo y tengo la intención de conseguirlo", señala la disculpa que fue revelada también por el mismo sitio de noticias.

Discusión

En la grabación, tomada por la cámara del interior del auto y obtenida por Bloomberg, el conductor argumenta que Kalanick está bajando las tarifas y le reclama haber perdido $97.000. "Estoy arruinado por su culpa", explica.

Kalanick responde diciendo: "¿Sabe qué? A algunas personas no les gusta asumir responsabilidades... Culpan de todo lo que les ocurre en la vida a los demás. Buena suerte". A continuación da un portazo.

Según Bloomberg News, el video se filmó a principios de febrero de este año.

Este es el último escándalo que sacude a Uber, que la semana pasada se vio envuelto en polémica tras acusaciones de acoso sexual en el lugar de trabajo.

Todo comenzó cuando una exingeniera de la firma denunció en su blog que había sido acosada sexualmente por su jefe y que, tras denunciarlo, sus posibilidades de avanzar en la empresa se evaporaron. En el mensaje, titulado "Reflexionando sobre un año muy, muy extraño en Uber", Susan Fowler Rigetti dijo que el departamento de recursos humanos hizo caso omiso de sus quejas porque su jefe tenía un alto rendimiento.

Kalanick ordenó una investigación independiente sobre el caso y la firma contrató al exsecretario de Justicia Eric Holder para ello.

El martes, el responsable de ingeniería Amit Singhal, dejó la empresa cinco semanas después de anunciarse su contratación. Según una publicación del blog sobre tecnología Recode, Singhal no había informado que abandonó su anterior trabajo en Google por una denuncia de acoso sexual.