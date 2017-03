Ticos que se ilusionaron con ver a la 'Sele' en el Azteca, están varados en el aeropuerto Juan Santamaría

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El sueño de ver un nuevo Aztecazo de la Selección Nacional se volvió una pesadilla para cerca de 60 aficionados que están varados en el aeropuerto Juan Santamaría.

Un grupo de seguidores de la Tricolor que compraron un paquete con la agencia de viajes Continental Travels, con sede en Grecia, vive una total incertidumbre ya que, según los afectados, la agencia no pagó la totalidad de los vuelos chárter que trasladarían a los ticos, primero a Toluca y luego a la Ciudad de México, para observar el duelo entre la escuadra nacional y los aztecas.

Todo comenzó esta mañana cuando los seguidores de la Selección llegaron a las 5:15 de la madrugada con la ilusión de poder volar a suelo mexicano a las 8:15 a. m., sin embargo, solo parte del grupo pudo realizar el viaje y para el resto comenzó un verdadero drama.

Gonzalo Chacón, uno de los aficionados que compró el paquete, comentó que pudieron ingresar sin problema al aeropuerto, pasaron por migración y a partir de allí solo un grupo pudo realizar el traslado, mientras el resto aún continúa a la espera de que le resuelvan la situación.

"Cuando estábamos haciendo fila nos comunicaron que no se habían pagado los vuelos a la compañía mexicana. Entonces vino un representante de la agencia (no pudo decir el nombre) y nos comentó que habían problemas con el depósito de pago. Entonces nos manifestaron que en cuestión de 20 minutos harían el depósito correspondiente, pero a estas horas no lo han hecho. Según nos contaron tienen las cuentas congeladas", aseguró Chacón.

El aficionado comentó que habían pagado $1.024 (¢575.000) a la agencia para viajar a Toluca, conocer las pirámides, el estadio de Cruz Azul y otros sitios de interés turístico en la capital mexicana. Además, incluía la entrada al estadio Azteca para observar el partido.

"Aquí hay personas de Desamparados, Cartago, Nicoya, San Sebastián y Grecia. Todos tenemos nuestro tiquete, pero a pesar de que han llegado a conversar representantes, tanto de la agencia como de la compañía aérea, nadie nos ha resuelto el problema y acá continuamos a la espera", añadió Chacón.

La Nación intentó localizar a los representantes de la agencia, sin embargo, en los números que nos fueron suministrados no contestaron.











