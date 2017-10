Árbitro mexicano del Costa Rica - Honduras es muy criticado en su país

El árbitro mexicano César Arturo Ramos, de 33 años, es el encargado de impartir justicia en el juego entre Costa Rica y Honduras. Las críticas por su accionar han sido muy grandes en su país.

Ramos estará acompañado de sus compatriotas Marvin Torrentera y Miguel Hernández, como asistentes, junto a Erick Miranda como cuarto árbitro.

"César Ramos no ha tenido un nivel adecuado para dirigir acá (en México) en primera división. A veces los vemos fuera de las designaciones por su bajo nivel", explicó Felipe Ramos Rizo, analista arbitral de ESPN, quien cuenta en su currículo con la participación en un mundial (Corea-Japón 2002), haber sido designado mejor árbitro en México de 1999 al 2003, dirigido siete finales aztecas de manera consecutiva y haberse convertido en el primer árbitro de Concacaf con una final de Juegos Olímpicos (Sidney 2000).

Ramos Rizo considera que el silbatero suele cometer errores que terminan influyendo en el marcador y su apreciación de las faltas es equivocado en muchas ocasiones.

Además, el analista mexicano señaló su falta de temperamento ante los reclamos de los jugadores como uno los puntos débiles del réferi.

"Creo que es un árbitro que aún no llega a la madurez para dirigir en el fútbol Nacional. Creo que el nivel por el que pasa César es muy bajo", comentó Ramos Rizo.

Según Ramos Rizo, César Ramos corre con mucha suerte, pues pese a sus constantes deficiencias sigue siendo nombrado en la Liga MX y en juegos internacionales.

"César y Roberto García son árbitros que están en la prelista para la Copa del Mundo, entonces de alguna u otra manera tienen que estar dirigiendo, pues están compitiendo por ir a Rusia", añadió Felipe Ramos.

Según el analista arbitral, Francisco Chacón y Paul Delgadillo son los mejores exponentes del arbitraje mexicano, pero no están siendo tomados en cuenta.

Para Ramos Rizo, en la Concacaf no hay mucho de dónde escoger en cuanto en el arbitraje; por eso árbitros como el salvadoreño Joel Aguilar Chivas, el guatemalteco Wálter López o el estadounidense Mark Geiger siguen apareciendo en cada jornada internacional.

Felipe Ramos Rizo asegura que el costarricense Ricardo Montero es un buen prospecto para estar en Rusia 2018.

"Yo lo he visto dirigir, en la Copa Oro me pareció uno de los mejores y no dudo que pueda ser un árbitro que pueda estar en la Copa del Mundo. Ha mostrado buenas cosas y ha crecido, puede disputar un cupo", finalizó Ramos Rizo.