Triatleta Rom Akerson volvió a competir tras complicada cirugía en arteria

En noviembre del 2016 el triatleta Rom Akerson tomó la decisión de hacer un alto en su carrera deportiva, tras competir en el Mundial TriCross de la Unión Internacional de Triatlón (ITU) en Australia, donde finalizó sexto.

Una lesión en su pierna izquierda le impedía dar lo mejor, por lo que empezó un estudio por su cuenta para intentar encontrar la dolencia que le permitía estar a un 100 por ciento en sus competencias.

Después de varios opiniones de médicos y especialistas e incluso un TAC realizado andando en su bicicleta, lograron encontrar un pequeño doblés en una arteria de su pierna izquierda, que le obstruía el flujo normal de la sangre por toda su extremidad.

El dobles se asemejaba al que se produce cuando una manguera normal de jardín se dobla, lo que impide el paso del agua y reduce la presión. Esa misma situación pasaba con la pierna de Akerson durante las competencias, lo que le causaba un gran dolor.

Tras encontrar el problema médico, el atleta fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Marcial Fallas, el pasado 20 de mayo y tres meses después (este sábado 20 de agosto) volvió a competir en el Tria Cup Tambor, ganando el primer lugar en la categoría élite con el equipo Coopenae, demostrando su plena recuperación.

Suena a un regreso sin complicaciones, pero Rom se vio sometido a una operación que duró cuatro horas y en la cual se le realizó una incisión por el abdomen, con el fin de corregir el problema de la arteria.

Al mismo tiempo se le hizo otra incisión en la pierna izquierda para sacarle parte de una vena, con la cual se corrigió el doblés de la arteria, al realizarse una especie de injerto y dejarla recta, con tal de que no se diera la obstrucción y el flujo sanguíneo fluyera normalmente.

"En los últimos siete años había padecido de mucho dolor y no había forma de encontrar cuál era el problema. Había ido a España y pagado estudios por mi cuenta, pero no sabíamos qué pasaba, incluso me infiltraron en la pierna y espalda, pero no habían resultados. El dolor persistía y por eso decidí parar", comentó Akerson.

Al quirófano. El atleta indicó que empezó a ser tratado por el doctor Marcial Fallas en la Clínica Bíblica y después de una serie de estudios encontraron la causa de su dolor.

"Tomamos el riesgo de la operación más complicada y de mayor riesgo. Hablé con el entrenador Roberto Solano y mi equipo Coopenae me ayudó a sufragar los gastos. El doctor Marcial Fallas fue quien me operó y el anestesiólogo fue Ernesto Espinoza, mi compañero de equipo", recordó Akerson.

El triatleta manifestó que por su pierna circulaba hasta un 40% menos de sangre de lo normal, por lo que incluso entre más entrenaba, más le dolía y el músculo de la pierna se fue reduciendo de tamaño, lo que llegó a preocuparle. Con la cirugía, Rom está seguro que se corrigió el problema e incluso en la competencia del sábado no sintió molestia.

"El doctor me dijo después de la operación que no podía entrenar fuerte durante tres meses, pero una semana antes de la cirugía cambié la dieta, no consumí harinas ni alimentos procesados. Incluso el día antes de operarme realicé una de las sesiones de más esfuerzo para no perder condición y tras la pasar por el quirófano pasé 12 días en la casa de mi madre en total reposo", contó Akerson.

Rom agregó que al asistir a la primera cita, el doctor Fallas se sorprendió por la rápida recuperación y le dio el visto bueno para correr. Al día siguiente corrió 20 minutos por la playa y al día siguiente corrió 30 sin que sintiera alguna molestia, por lo que decidió casi inmediatamente competir en Tambor.

"En Tambor terminé bastante contento; hice una muy buena natación, en la bici me sentí bien y me bajé a correr sin ningún problema. Antes de la operación cuando me bajaba a correr la pierna izquierda no me respondía. Hoy la buena noticia es que me siento bien", añadió Akerson.

Pese a que su cuerpo le respondió perfectamente, Rom aseguró que todavía le queda mucho trabajo para llegar a su mejor nivel.

"Apenas hace dos meses y medio volví a entrenar, así que todavía falta mucho por hacer, pero lo importante es que hoy las dos piernas me respondieron de buena forma y estoy muy feliz por eso", sentenció Akerson, quien terminó los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 km de carrera con un tiempo de 2:04:29.

En su categoría, el podio lo completaron Federico Venegas (2:04:29) y Sebastián Sandoval (2:11:19).

De momento, Rom aún no tiene claro cuáles competencias realizará; solo tiene confirmada su participación en el Campeonato Nacional, el próximo 8 de octubre.

"No tengo nada planeado porque primero queríamos volver a competir para ver cómo nos sentíamos, a partir de hoy iremos tomando decisiones", puntualizó Akerson.