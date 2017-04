Basquetbolista de Barva anotó canasta de área a área en duelo ante Pérez Zeledón

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Cuan largo es Gabriel Quesada Moya, poste del quinteto de Brenes Barva, tomó el rebote defensivo y lanzó el balón desde su propia área, para anotar una canasta de tres puntos fuera de serie ante el Pérez Zeledón, el domingo.

La inusual acción fue la jugada más comentada del partido de la quinta jornada de la Liga de Baloncesto Superior, en la que los ferreteros derrotaron 101-57 a los isidreños, en el gimnasio del Colegio de Barva, conocido popularmente como El Canasto.

Quesada, de 1,98 metros de estatura y una de las figuras de más experiencia de los barveños, levantó de sus asientos al público y a sus propios compañeros, quienes celebraron la acción prácticamente como la canasta del triunfo, en una noche que todo les salió a los locales.

"Faltaban como dos segundos para terminar el segundo cuarto. Observé reloj, calculé y lancé lo más largo que pude. Después solo vi que los compañeros estaban encima mío felicitándome. Creo que es un poquito de suerte, combinado con la capacidad que uno tiene. Me parece que la gente puede verlo así, pero son jugadas que uno siempre intenta", comentó Quesada.

El jugador, de 31 años y con siete temporadas en el club florense, comentó que no recuerda una canasta hecha de tan largo en un partido, por lo que se siente muy orgulloso de su anotación.

"Creo que fue muy bonito porque la gente no la espera. Siempre se intenta en los últimos segundos para abrir brecha con el rival y en esta ocasión nos salió. En lo personal es algo que me motiva y en su momento me llenó de emoción, junto al resto de los compañeros e igual voy a seguir intentándolo", aseguró Quesada.

La victoria ante los generaleños fue la segunda durante la semana para los campeones nacionales, quienes el jueves derrotaron 87–52 a la Universidad de Costa Rica.

En otros resultados de la quinta jornada, la Universidad Latina venció 72-67 a la Universidad de Costa Rica gracias al aporte de José Valverde West, quien sumó 23 puntos, mientras que Ramón Solano hizo 19 para el cuadro celeste.

Por su parte, Coopenae San Ramón, único invicto del campeonato, dio cuenta en casa de Grecia por 85-59. El estadounidense Ty Armstrong aportó 36 tantos para los poetas, convirtiéndose en el máximo anotador, mientras su compatriota Aaron McQuin sumó 17 para los griegos.

Finalmente Liberia cayó ante Coopeservidores Escazú, en el gimnasio Municipal de Liberia, por 71-78. Cory Brackford anotó 23 puntos para los locales, mientras que Kay Martínez fue el mejor realizador de los brujos, con 15 tantos.

